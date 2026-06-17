¿De qué acusan a Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni vinculado a proceso?

Andrés Tovar fue vinculado a proceso después de que una disputa legal con una televisora escaló del ámbito civil al penal. El esposo de Maite Perroni aseguró que todo comenzó cuando reclamó el pago por trabajos realizados para la empresa.

A través de un video publicado en las redes sociales, el productor de programas de TV dio a conocer su versión sobre el caso y explicó que la resolución emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no significa que lo declararon culpable.

Andrés Tovar reveló detalles de un problema legal que tiene. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué demandaron a Andrés Tovar?

Andrés Tovar explicó que, tras colaborar con Imagen Televisión y participar en la creación de más de 6 mil horas de programación, buscó durante dos años llegar a un acuerdo con la empresa para resolver diferencias relacionadas con pagos pendientes.

“Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil horas de programación. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y el acuerdo; al no encontrar una solución, demandé por la vía civil para reclamar mis derechos”, señaló en un video compartido en Instagram.

Según Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, la respuesta de la televisora fue presentar una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad de declaraciones.

La Fiscalía capitalina determinó vincularlo a proceso, una decisión que, de acuerdo con el propio productor, únicamente permite que continúe la investigación y ambas partes puedan presentar pruebas.

“No es una sentencia y no representa culpabilidad, permite que continúe la investigación para presentar pruebas (...) Creo firmemente que defender el trabajo realizado, exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución, ni de criminalización”, expresó.

¿Quién es el productor Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni?

Andrés Tovar es un productor de televisión y empresario mexicano que ha desarrollado su carrera detrás de cámaras. A lo largo de más de 20 años de trayectoria ha estado involucrado en la producción de programas de noticias, espectáculos y entretenimiento, además de ocupar puestos directivos en distintas compañías del sector.

Antes de convertirse en una figura conocida del mundo del espectáculo, colaboró con TV Azteca y posteriormente con Imagen Televisión, donde participó en el desarrollo y producción de diversos contenidos como Acércate a Rocío.

La expareja de Claudia Martin también trabajó como ejecutivo de producción y ha estado al frente de proyectos para televisión abierta, consolidándose como uno de los productores con mayor experiencia en la industria televisiva mexicana.

Su nombre cobró notoriedad entre el público en general por su relación con la actriz y cantante Maite Perroni, exintegrante de RBD. La pareja hizo público su romance en 2021 y un año después, en octubre de 2022, celebró su boda en una ceremonia privada.

En mayo de 2023, ambos anunciaron el nacimiento de su primera hija, Lía, y desde entonces han compartido algunos momentos familiares con sus seguidores en redes sociales, aunque procuran mantener su vida privada alejada de los reflectores en la mayor medida.

Andrés Tovar trabaja en la producción del programa 'Acércate a Rocío al Límite' . (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál es la pena por los delitos de los que acusan a Andrés Tovar en la CDMX?

En la Ciudad de México, el delito de fraude procesal está contemplado en el artículo 310 del Código Penal. Ocurre cuando una persona altera pruebas, simula actos o induce al error a una autoridad judicial o administrativa con el propósito de obtener un beneficio indebido o una resolución contraria a la ley.

De acuerdo con información del Congreso de la Ciudad de México, este ilícito contempla penas que van de seis meses a seis años de prisión, además de multas equivalentes a entre 50 y 250 días de salario.

El delito de falsedad de declaraciones consiste en proporcionar información falsa ante autoridades ministeriales, judiciales o administrativas en el ejercicio de sus funciones.

En este caso, las sanciones previstas por la legislación capitalina van de dos a seis años de prisión, además de multas de entre 100 y 300 días.