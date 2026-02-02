‘Salió humo de la ventilación’: Esto sabemos sobre el incendio del auto donde iban Ricardo Peralta y ‘Teo’

Los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo contaron su experiencia en una carretera de Baja California (Foto: IA Gemini).

Se incendió repentinamente el vehículo en donde viajaban los creadores de contenido César Doroteo —ex de La Granja VIP— y Ricardo Peralta —ganador de MasterChef Celebrity 2022— en Mexicali, Baja California.

El domingo pasado, Peralta —exparticipante de La Casa de los Famosos— subió un video en plena carretera, en donde mostraba que el vehículo que los transportaba por Baja California estaba completamente envuelto en llamas.

“No me lo puedo creer, ya llegaron los bomberos. Hasta ahora ya puedo articular porque ya me siento segura. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estamos en el desierto. Fue muy fuerte amigas”, expresó.

En el clip, Ricardo presumió que, al igual que ‘Teo’ siempre carga con una bolsa de mano; sin embargo, no pudieron rescatar sus pertenencias que llevaban en el maletero.

Este lunes, Peralta subió un video más, en donde se puede apreciar una etapa más prematura del incendio y se aprecia que todo inició en el motor, además de que capta el momento justo en que una de las llantas reventó.

“Esto es lo más que llegó a explotar”, apuntó. “Lo que aprendimos ayer fue que los coches no explotan como en Hollywood”.

Tranquilizaron a sus seguidores más tarde en ese mismo día, pues llegaron a su presentación en Mexicali ante un abarrotado foro: “¡Gracias por todo su amor!”, expresó ‘La Loba’.

De acuerdo con La Voz de la Frontera, el incidente no propició cierres carreteros y las autoridades no informaron inmediatamente pormenores del incendio suscitado en la carretera conocida como ‘La Rumorosa’, que conecta a Tijuana —donde se presentaron el pasado viernes— con Mexicali.

Ricardo Peralta y César Doroteo explican cómo se originó el incendio en carretera

‘La Loba’ y ‘Teo’ explicaron para Ventaneando cómo se dieron las cosas hasta llegar a los videos virales en redes sociales. Este lunes, cuando se disponían a volar de Baja California a Ciudad de México, dieron algunas palabras en el programa de Pati Chapoy.

“Veníamos del trayecto de Ensenada hacia Mexicali”, explicó. “Es una carretera bastante complicada y, justo saliendo de ahí, a unos minutos, la camioneta donde veníamos empieza verdaderamente a arder”, explicó César Doroteo.

El influencer explicó que se escuchó un sonido como si hubiera piedras por debajo del vehículo y comenzó a salir caliente el aire acondicionado. “Nuestro conductor nos dice que siente los pies muy calientes y, en eso, empieza a salir humo de la ventilación”, agregó.

Peralta agregó que esto fue “en cuestión de segundos”. “En eso nos dice: ‘bájense porque esto se va a incendiar’, nos bajamos y no lo podíamos creer pero fue una experiencia muy rara”.

“Nos quedamos prácticamente sin nada”, expresó César Doroteo. “Traíamos la ropa puesta, todo lo demás lo teníamos en la camioneta”.

Tras el incidente, la producción de su evento y una conocida llegaron por ellos para auxiliarlos y llegaron con bien al hotel, para presentarse tan sólo unos momentos después.

De acuerdo con Ventaneando, ante su llegada a Mexicali tuvieron que comprar su vestuario para el show y para un día posterior, pues no quedó nada de sus pertenencias a bordo de la camioneta.