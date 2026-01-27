Nieto de Lucha Villa fue hallado con vida: ¿Qué pasó con Ismael Esqueda Miller?

Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa, fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de enero, pero ya fue localizado con vida.

La ficha de búsqueda de Esqueda fue compartida por la Comisión Estatal de Búsqueda de San Luis Potosí, donde se precisó que fue visto por última vez en la Colonia Lomas con una playera de manga corta una camisa azul a cuadro, pantalón de mezclilla y tenis.

De acuerdo con medios locales, preliminarmente, y de manera extraoficial, se creía que una de las posibles causas de la desaparición del nieto de la amiga de José Alfredo Jiménez era el secuestro, versión que no fue confirmada por las autoridades ni por la familia del nieto de la cantante de regional mexicano.

Pero este martes 27 de enero, fue María Julia Esqueda Miller, hermana de Ismael, quien confirmó su hallazgo con vida y agradeció a todos por su ayuda al compartir la ficha de búsqueda, por las “oraciones” y por preocuparse al respecto, todo mediante una historia temporal en su cuenta de Instagram.

Hallaron con vida al nieto de Lucha Villa. (Foto: Instagram @mariajuliaem)

¿Quién es Lucha Villa?

Luz Elena Ruiz Bejarano, más conocida como Lucha Villa, nació en noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua.

Ella es considerada ‘La reina de los palenques’ por su trayectoria musical, pero no solo eso, pues también es una de las actrices más reconocidas en nuestro país que participó en el Cine de oro mexicano y en otras producciones.

Lucha Villa debutó en la actuación con su participación en pequeños clips de comedia, según la página del Festival Internacional del Cine de Morelia.

Entre sus actuaciones más destacadas está

El gallo de oro

El terror de la frontera (protagonizada junto a Eulalio González ‘Piporro’)

(protagonizada junto a Eulalio González ‘Piporro’) El poco

El principio

El imperio de Drácula (con Eric del Castillo)

El principal género que interpretó durante su carrera artística fue el de mariachi y grabó canciones escritas por José Alfredo Jiménez y también fue amiga de otras ‘estrellas’ como Juan Gabriel, quien la visitó días antes de la muerte de ‘El divo de Juárez’.

Entre las canciones más populares de Lucha Villa están las siguientes:

‘Ya no me interesas’

‘No discutamos’

‘Tú a mí no me hundes’

‘Amanecí en tus brazos’

‘Se me olvidó otra vez’

‘Resulta’

‘Juro que nunca volveré’

‘Te solté la rienda’

‘Amémonos’

‘A medias de la noche’

Relacionado con su vida privada, ella tuvo dos hijos con Mario Miller, quien fuera su primer esposo. Su tercera hija fue fruto de su romance con Justiniano Rengifo.

Lucha Villa es conocida como 'Reina de los palenques'. (Wikipedia)

¿Por qué se retiró Lucha Villa?

Lucha Villa tuvo su última presentación en 1997, días antes de que fuera hospitalizada para someterse a una liposucción.

Durante la cirugía estética hubo complicaciones y la cantante sufrió un paro cardiorrespiratorio lo que ocasionó que su cerebro no recibiera oxígeno, contó Univision.

El daño cerebral ocasionó distintos problemas en la movilidad, en el aprendizaje y la comunicación, como consecuencia, se retiró de la música. Actualmente, es cuidada por sus hijos y nietos en San Luis Potosí.