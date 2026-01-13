¿Quién es Can Yaman, actor de telenovelas turcas detenido durante redada antidrogas en Estambul?

Can Yaman es un actor turco que fue detenido por unas horas después de una redada antidrogas en Estambul.

Los casos de famosos relacionados con narcotráfico no solo se dan en México: Can Yaman, uno de los actores turcos con mayor proyección internacional en la última década, fue retenido durante varias horas en una redada policial en Estambul.

Sin embargo, el actor de telenovelas quedó en libertad sin cargos la misma noche, tras rendir declaración y entregar muestras biológicas para análisis.

Yaman fue detenido junto a la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas durante la madrugada del sábado pasado. Tras su liberación viajó a Italia, país donde reside desde hace varios años, de acuerdo con el diario turco Milliyet.

¿Qué ocurrió durante la detención de Can Yaman en Estambul?

La detención de Can Yaman se produjo durante una redada policial en distintos establecimientos nocturnos de Estambul, donde las autoridades realizaron controles simultáneos para detectar uso de drogas.

Medios turcos como Hürriyet reportaron que no existía una orden previa de detención en su contra, pero los agentes procedieron a su traslado durante la inspección.

Tras varias horas bajo custodia, y luego de entregar muestras de sangre y cabello para análisis toxicológicos del famoso, lo liberaron sin cargos.

“¿Les parece que me voy a pasear por los locales con sustancias en una época en la que la policía hace redadas amplias, arrestando a famosos? Si fuera mínimamente cierto, no me habrían liberado tan rápido como para volver a Italia al día siguiente. Los quiero”, escribió el actor en sus redes sociales a su regreso de Estambul, Turquía.

Can Yaman: sus inicios y formación

Can Yaman es un actor y abogado corporativo que nació en Estambul, en 1989. Desde joven se mostró con una personalidad multifacética y muy ad-hoc con el mundo del entretenimiento, pero primero se formó como licenciado en Derecho por la Universidad de Yeditepe.

Ejerció brevemente su carrera en el sector corporativo antes de dedicarse por completo a la actuación, donde inició con papeles pequeños dentro de la televisión turca.

Trayectoria en las telenovelas

Después de tomar talleres y clases de actuación, debutó en 2014 con un papel secundario en la serie Gönül İşleri (Asuntos del corazón), con el que poco a poco se movió en la industria del entretenimiento.

Su salto a la fama llegó con producciones televisivas que se convirtieron en fenómenos de audiencia dentro y fuera de Turquía, particularmente en Europa y América Latina.

Proyección internacional de Can Yaman

El reconocimiento internacional del actor llegó con Pájaro soñador (Erkenci Kuş), una telenovela turca emitida en decenas de países y que consolidó su presencia en mercados como Italia, España y países de habla hispana.

A partir de ese éxito, Yaman protagonizó otras producciones de alto perfil como Viola come il mare, donde comparte créditos con la actriz italiana Francesca Chillemi, y Sandokan, una ambiciosa adaptación televisiva coproducida en Europa.

Además de su carrera en Turquía e Italia, Can Yaman participa actualmente en la serie española El laberinto de las mariposas, proyecto en fase de rodaje que marca su incursión directa en la ficción producida en España. Esta expansión lo posiciona como uno de los actores turcos con mayor presencia internacional en la televisión europea.

A lo largo de su trayectoria, Yaman ha combinado papeles en dramas románticos, series de aventura y producciones de corte histórico, lo que amplía su perfil profesional más allá del género de telenovela.