Rocío Sánchez Azuara se somete a cirugía: ¿Qué le pasó a la presentadora de TV?

La conductora Rocío Sánchez Azuara compartió mediante sus redes sociales un video en el que explica las razones por las que fue hospitalizada y sometida a una cirugía el lunes en el ABC de Santa Fe.

La operación, programada desde hace tiempo, se realizó en medio de un procedimiento médico supervisado por la ginecóloga Patricia Reina y su equipo, detalló en el clip.

“Fui internada (...) porque era una cirugía programada… todo salió excelente, estoy sorprendida por la evolución y por las benditas manos en las que caí”, comentó la presentadora de televisión, y destacó la atención recibida y el buen seguimiento médico durante su recuperación.

¿Qué le pasó a Rocío Sánchez Azuara? Esto dijo la presentadora sobre su cirugía

Sánchez Azuara explicó que la operación se derivó de un chequeo rutinario en el que se detectó un crecimiento excesivo del endometrio, equivalente a 11 centímetros, cuando el tamaño normal de un útero suele ser de 5 centímetros.

La conductora señaló que este crecimiento estuvo acompañado de fibrosis alrededor del útero, consecuencia de sus tres cesáreas previas, situación que comenzaba a afectar la vejiga.

“La cirugía duró tres horas y se complicó un poquito por esta situación, pero finalmente pudieron separar mi vejiga del útero y extraerlo”, detalló. La intervención, según la conductora, fue satisfactoria y la patología arrojó resultados positivos.

Tras la cirugía, Rocío Sánchez Azuara explicó que se encuentra en dieta líquida y blanda, y ya pudo levantarse y vestirse con su ropa habitual. La conductora de TV agradeció el acompañamiento de su familia y colaboradores, así como la atención médica del hospital.

Sánchez aseguró que sería dada de alta tras únicamente una noche hospitalizada y, en breve, regresó a las emisiones del programa Acércate a Rocío.

Durante su estancia, Rocío recibió visitas de su hermana, maquillista y persona de confianza, así como de sus amigos y colaboradores cercanos, además de que tuvo un buen contacto con su aseguradora. La conductora agradeció los detalles y obsequios recibidos de personas y marcas que le desearon un buen año nuevo.

El robo de la bolsa de Rocío Sánchez Azuara en Polanco

Casi dos meses atrás, Rocío Sánchez Azuara detalló que le robaron una bolsa que acababa de adquirir mientras compraba con su sobrina. La conductora narró que, al entregar su ticket para canjear promociones de la tienda, dejó la bolsa sobre el mostrador y, en cuestión de segundos, desapareció.

Sánchez Azuara señaló que solicitó el apoyo de las cámaras de seguridad, pero no se lo facilitaron sin presentar una denuncia ante la Fiscalía, la cual levantó posteriormente.

La conductora aclaró que no se trató de documentos personales ni tarjetas, sino únicamente del artículo comprado. Unos días después, dio a conocer que se la devolvieron e, incluso, subió una foto con el hombre que se la entregó.

“Él es Alan, quien me viene a devolver mi bolsa… es bueno saber que existe todavía gente buena, gente honesta”, dijo la periodista en sus redes sociales, quien dio un apretón, y un breve beso con abrazo.