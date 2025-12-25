Eleazar Gómez abre casa productora y retoma carrera musical tras ‘La Granja VIP’

Eleazar Gómez, segundo lugar en la final de ‘La Granja VIP’, dio vuelta rápido a la página, quiere aprovechar su momento de popularidad y compartió cuáles son sus próximos proyecto luego del popular reality show: una casa productora y regresar a su carrera en la música.

Según le dijo en entrevista a Ventaneando, inició hace 4 años con su proyecto, llamado Geminite: “Me junté con unos amigos que también se dedican al miedo artístico con una visión de formarla”.

Según explica sobre el proyecto, del que no dio mayores detalles, se trataba de una serie que originalmente era de 8 episodios pero, en el proceso, decidieron extenderlo a 12.

Otro proyecto que quiere reiniciar es el de la música. Formó parte del grupo Eme 15 y otros proyectos musicales; sin embargo en 2018 comenzó con su propia música y lo nuevo de su música llegará antes de lo que todos esperaban y con quienes, asegura, son artistas reconocidos, pero tampoco dio pistas sobre quiénes se trata,

“Tengo 2 duetos preparados. En enero voy a sacar dos feats. con personas que conocen muy bien”, adelantó.

Ante los rumores de abrir una posible página de contenido para adultos, el actor Eleazar Gómez aseguró que, únicamente, se trató de una sesión de fotos y descartó que fuera con la intensión de la venta de fotos íntimas o algo por el estilo en plataformas.

“Hice algunas sesiones de fotos pero son completamente normales. No hay ningún tipo de nada oculto... o quién sabe”, bromeó.

Eleazar Gómez fue arrestado en noviembre de 2020 por violencia contra su pareja, 'Tefi' Valenzuela. (Cuartoscuro / Pexels RDNE Stock project). (Cuartoscuro / Pexels RDNE Stock project)

Eleazar Gómez recordó su paso por prisión tras ‘La Granja VIP’

Durante su estadía en el reality La Granja VIP, Eleazar Gómez habló sobre su paso por prisión preventiva entre 2020 y 2021, luego de que su entonces pareja, la modelo Tefi Valenzuela, lo denunciara por violencia familiar equiparada. El actor relató que su detención ocurrió en noviembre de 2020, tras una discusión que derivó en la intervención policial.

Gómez explicó que al ingresar a prisión le informaron que permanecería recluido un máximo de 14 días, lo que influyó en su percepción inicial del proceso. El famoso actor describió la experiencia como aterradora y completamente ajena a cualquier escenario que hubiera imaginado.

Durante su estancia en prisión, reconoció haber atravesado momentos de soledad y tristeza, así como un proceso de reflexión personal. Señaló que el encierro le permitió confrontarse consigo mismo y tomar decisiones sobre cómo enfrentar ese periodo, aunque aclaró que no fue una experiencia sencilla.

El actor también relató que, una vez en libertad condicional, enfrentó el impacto de lo que se decía públicamente sobre él mientras estuvo recluido, sin posibilidad de defenderse. En marzo de 2021, se declaró culpable y el actor alcanzó un acuerdo legal que derivó en tres años de libertad condicional y una disculpa pública.

Tras recuperar su libertad, Gómez afirmó que consideró retirarse del medio artístico, pero gracias al apoyo recibido por parte de su familia tomó la decisión de continuar con su carrera. Ante su participación en el reality show de ‘La Granja’, agradeció la posibilidad de redención pública.