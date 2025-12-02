⁠'Estrenando rodilla’: ¿Por qué Omar Chaparro fue hospitalizado tras grabación de una película?

Omar Chaparro compartió fotos desde el hospital, donde explicó qué le ocurrió. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Omar Chaparro se encuentra hospitalizado luego de someterse a un procedimiento quirúrgico por un problema ocasionado por la grabación de una película.

El conductor de ¿Quién es la máscara? compartió una serie de fotografías desde una cama del hospital en la cual se encuentra en recuperación.

De acuerdo con lo compartido por el actor Omar Chaparro, sufrió una lesión de rodilla durante el rodaje de la película Venganza.

“Estrenando rodilla, gajes del oficio, pero valió la pena la escena”, compartió el actor y comediante mexicano.

Él reveló más detalles luego de que su amiga y excompañera Cecilia Galliano le preguntó acerca de lo ocurrido a través de un comentario del post de Instagram.

“Hermosa, me troné la rodilla jugando a ser Rambo”, respondió el compañero de Anahí Puente en ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con Las Estrellas, la cirugía a la que se sometió el actor fue programada, por lo que se descartó un riesgo que implique un procedimiento quirúrgico de emergencia.

¿Cuándo se estrena la película ‘Venganza’, protagonizada por Omar Chaparro?

La película Venganza se estrena en cines de México el próximo jueves 26 de febrero de 2026.

Esta es una producción de Amazon que significa un cambio en la carrera artística de Omar Chaparro porque deja atrás los papeles cómicos y ahora interpreta a un “hombre de acción” muy al estilo de John Wick.

El proyecto dirigido por Rodrigo Valdés fue catalogada como “la mayor producción de acción en una película mexicana”, indicó el comediante en el evento de promoción de la cinta.

El también cantante de música regional mexicana compartió un post en su cuenta de Instagram donde aclaró que las escenas de riesgo las grabó él sin ocupar un doble.

Esto ocasionó un problema en su rodilla, el cual requirió de una intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente.

Dentro del elenco confirmado para la producción de Amazon está Alejandro Speitzer (protagonista de la serie Cóyotl, héroe y bestia), además de Paola Núñez, quien tiene participaciones en producciones como Bad Boys: Para siempre y Resident Evil.

Omar Chaparro fue sometido a una operación de rodilla. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué problema de salud sufrió Omar Chaparro en el pasado?

No todos los problemas de salud son físicos, también afectan a nivel emocional y mental, ese fue el caso de Omar Chaparro, quien sufrió depresión.

La afectación comenzó en 2020 y él se “sintió tan mal” que incluso pensó en el suicidio: “Soy aquel que un día se perdió y no encontraba la salida. Soy ese tonto que estúpidamente pensó quitarse la vida. Pero ahora soy el que quiere viajar, el que quiere vivir porque quiere cantar, quiere reír…”, compartió en una entrevista para René Franco.

El comediante explicó que el motivo principal por el cual no se quitó la vida fue su familia: “Estaba triste, por eso no lo hice (...) Yo creo que más bien dije: ‘Esto es muy incómodo, este lugar donde me encuentro es desolador, es muy oscuro’. Ya tuve la duda de: ‘¿Y si ya se acaba todo?’“.