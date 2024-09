Muere Kris Kristofferson a los 88 años: ¿Quién fue la leyenda country y cazavampiros de ‘Blade’?

Kris Kristofferson, leyenda musical y ganador del Globo de Oro como mejor actor, murió a los 88 años en su casa. Es recordado por su hábil estilo para escribir y un carisma áspero que se convirtió en un superastro de la música country y un cotizado actor de Hollywood.

Kristofferson falleció 28 de septiembre en su casa en Maui, Hawai, dijo en un correo electrónico Ebie McFarland, vocera de la familia, este domingo.

El artista murió en paz, rodeado por sus familiares, agregó McFarland. No se proporcionó la causa del deceso.

El artista marcó una etapa en la música estadounidense, la revista Rolling Stone lo consideró como “uno de los mejores compositores de todos los tiempos”. Su influencia se extendió la música country más allá de sus límites.

KRIS KRISTOFFERSON

¿Quién fue Kris Kristofferson?

Kris Kristofferson nació en Brownsville, Texas el 22 de junio de 1936, formó parte de los Highwaymen, que junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash, reunió en 1985 a los mejores cantantes del country en su momento.

Kristofferson fue boxeador amateur, astro de rugby y jugador de fútbol americano en la universidad; obtuvo una maestría en inglés en el Merton College de la Universidad de Oxford, Inglaterra; y voló helicópteros con el grado de capitán en el Ejército estadounidense, pero rechazó un puesto de profesor en la Academia Militar de West Point, Nueva York, para dedicarse a componer canciones en Nashville.

Con la esperanza de abrirse camino en el sector musical, fue conserje de tiempo parcial en el estudio Music Row de Columbia Records en 1966, cuando Dylan grabó temas para el emblemático álbum doble “Blonde on Blonde”.

A Johnny Cash le gustaba contar una historia —en su mayor parte exagerada— de cómo Kristofferson aterrizó en helicóptero el jardín para entregarle una cinta de Sunday Mornin’ Comin’ Down con una cerveza en una mano.

El músico Kris Kristofferson canta en el festival de música de Glastonbury en la granja Worthy Farm, el 23 de junio de 2017, en Somerset, Inglaterra. (Foto de Grant Pollard/Invision/AP, archivo) (Grant Pollard/Grant Pollard/Invision/AP)

En entrevistas que concedió a lo largo de los años, Kristofferson dijo, con todo respeto hacia Cash, que aunque sí aterrizó un helicóptero en el jardín, éste ni siquiera estaba en casa en ese momento, que la cinta de prueba era una canción que nadie llegó a grabar en un disco, y que ciertamente no podía pilotear un helicóptero con una cerveza en la mano.

Kristofferson se retiró de la actuación y la grabación en 2021, y solo hizo apariciones ocasionales en calidad de invitado en el escenario, incluida una presentación con Roseanne Cash en la celebración del cumpleaños 90 de Nelson en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en 2023.

Los dos cantaron ‘Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again)’, un éxito de Kristofferson que Nelson —uno de los grandes intérpretes de su obra— cantó muchas veces en vivo.

Canciones de Kris Kristofferson

El músico “cambió el lenguaje de la música country” al tocar temas socialmente progresistas, destacó su representante.

A partir de la década de 1960, él escribió clásicos de la música country y el rock ‘n’ roll como:

‘Sunday Mornin’ Comin’ Down’

‘Help Me Make it Through the Night’

‘For the Good Times’

‘Me and Bobby McGee’.

Entre los éxitos que Kristofferson grabó están ‘Watch Closely Now’, ‘Desperados Waiting for a Train’, ‘A Song I’d Like to Sing’ y ‘Jesus Was a Capricorn’.

Kristofferson mismo era cantante, pero sus composiciones se hicieron más conocidas en las interpretaciones de otros, ya fuese Ray Price entonando ‘For the Good Times’ o Janis Joplin cantando a todo pulmón ‘Me and Bobby McGee’.

Kristofferson, que podía recitar a William Blake de memoria, entretejió intrincadas letras de música folk sobre la soledad y tiernos romances en la música country popular.

Con su larga melena, sus pantalones acampanados y sus canciones de contracultura influidas por Bob Dylan, representaba a una nueva generación de compositores de country, junto a colegas como Willie Nelson, John Prine y Tom T. Hall.

“No hay mejor compositor vivo que Kris Kristofferson”, dijo Nelson durante una ceremonia de entrega de premios a Kristofferson llevada a cabo por BMI en noviembre de 2009. “Todo lo que escribe es un referente y todos vamos a tener que vivir con ello”.

En 1973 se casó con la compositora Rita Coolidge y tuvieron una exitosa carrera en un dueto con el que ganaron dos premios Grammy. Se divorciaron en 1980.

Kris Kristofferson interpreta a Whistler en Blade. (Foto: Blade).

Películas de Kris Kristofferson

En el ámbito de la actuación, el primer papel de Kristofferson fue en The Last Movie de Dennis Hopper en 1971.

El intérprete marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura Ha nacido una estrella, que le valió un Globo de Oro como mejor actor.

Junto a Ellen Burstyn, Kristofferson protagonizó la cinta Alice Doesn’t Live Here Anymore de Martin Scorsese en 1974; estelarizó A Star is Born junto a Barbra Streisand en 1976, y actuó al lado de Wesley Snipes en Blade de Marvel en 1998.

Le gustaban los westerns, y usaba su voz grave para interpretar a hombres estoicos y atractivos. Hizo el papel del hombre irresistiblemente atractivo para Burstyn en Alice Doesn’t Live Here Anymore y el de una trágica estrella de rock en una relación inestable con Streisand, un papel que Bradley Cooper interpretó en la nueva versión de 2018.

También actuó en La puerta del cielo (1980), Qué les pasa a los hombres (2009) con Ben Affleck, Jennifer Aniston y Bradley Cooper; Hickok el pistolero (2017) con Luke Hemsworth; y Blaze (2018).