Elton John y Johnny Cash en estos discos

Salt ARTISTA: Ash Trío

SELLO: HHStudio

PRECIO: $140 (disponible en bandcamp.com)

Una propuesta sin igual

Formado en 2018, Ash Trío cuenta con la participación de tres músicos argentinos que, viviendo en diferentes países, han traído al grupo las influencias culturales propias de cada uno de esos lugares: Juan Pablo Arredondo, guitarrista radicado en Amsterdam, Natalio Sued, saxofonista con residencia en Buenos Aires y el baterista Hernán Hecht, que vive en México. Este año, el grupo presenta Salt, su segundo disco, en el que lo escrito y lo improvisado se unen para dar forma a un lenguaje propio, lleno de sutilezas y contrastes en el que fusionan los sonidos propios del jazz con elementos de la música contemporánea, el rock y la música folklórica latinoamericana. Un proyecto único que hay que escuchar.

Goodbye Yellow Brick Road ARTISTA: Elton John

SELLO: MCA

PRECIO: $358 (CD Doble)

Álbum lleno de éxitos

Goodbye Yellow Brick Road ha sido comparado con el White Album de The Beatles, lo cual no es poca cosa. Para el año de su lanzamiento, en 1973, Elton John ya era el creador de éxitos más consistente desde la banda inglesa. Todo en este álbum es enorme, en él se incluyen sonidos operísticos, glam, pop y rock and roll y fue una declaración de principiosos que se extendió a lo largo de dos discos, en los que se muestra a plenitud cada elemento de la personalidad deslumbrante del artista. Este fue realmente el debut de Elton John como animador, el profesional que sabe cómo satisfacer a cada segmento de su audiencia, y este afán por complacer significó una avalancha de excesos.

At Folsom Prison ARTISTA: Johnny Cash

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $697

El hombre de negro

Para finales de la década de los años sesenta, Johhny Cash era ignorado por la radio, su fama decrecía y luchaba por regresar. En 1968 ofreció un concierto en la prisión de Folsom, California, que revivió su carrera. El álbum Folsom Prison, mezcla ideal de creación de mitos y realidad cruda, ocupa un lugar preponderante en su carrera y es el momento en el que se convirtió en el imponente Man in Black, un trovador embrujado que cantaba canciones sobre el crimen, la conciencia en conflicto y la cárcel. Seguramente, esta oscura postura de forajido no era una invención, pero fue una exageración, con Cash creando esta imagen adaptando su lista de canciones a su audiencia de prisioneros.