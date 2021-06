Pink Floyd y otros artistas en estos discos

Covers II ARTISTA: Pablo Sara

SELLO: Independiente

PRECIO: $140 (disponible en bandcamp.com)

Versiones interesantes

El músico argentino Pablo Sara comenzó su carrera a los 17 años. Tras vivir en Europa y tocar con varias figuras destacadas, regresó a su país, donde lanzó el disco Covers. A principio del año pasado, como producto del encierro provocado por la pandemia, Sara materializó la idea de crear Covers II, un álbum en el que, al igual que en su trabajo anterior, toma algunos clásicos de los años 70 y 80 para grabarlos recreando el estado de ánimo con el que la mayoría de ellos fueron concebidos y en el que también hay que destacar el tratamiento tecno que recibieron algunas canciones soul y R&B. El disco incluye música de The Cure, David Bowie, Isaac Hayes y Stevie Wonder, entre otros.





Greatest Hits ARTISTA: Tom Jones

SELLO: Universal Music

PRECIO: $317

Artista irrepetible

El cantante galés Tom Jones, que se elevó a nivel de superestrella del pop y símbolo sexual en la década de 1960, ha tenido una carrera larga y exitosa que afortunadamente no muestra signos de desaceleración y ha mantenido su increíble voz. Este álbum de grandes éxitos nos ofrece una buena descripción general de su increíble trayectoria, que abarca siete décadas, con viejos hits, como It’s Not Unusual, What’s New Pussycat, Green, Green Grass of Home, Dellilah y She’s a Lady, entre otras, hasta una variedad nuevas versiones al lado de artistas como Mousse T., Portishead, The Art of Noise y Stereophonics, entre otros, en estilos tan variados como pop, rock, country, tecno, dance y pop.

Live at Knebworth 1990 ARTISTA: Pink Floyd

SELLO: Sony Music

PRECIO: $1,367 (LP Doble)

Concierto emblemático

Extraordinaria reedición, disponible por primera vez en LP, del concierto que Pink Floyd ofreció en Knebworth House, Reino Unido, el 30 de junio de 1990, a beneficio del Centro de Música Nordoff Robbins y la Escuela BRIT de Artes Escénicas y Tecnología, además de formar parte de la celebración para los ganadores del Silver Cleef Award. A la alineación de la banda se unen más de 30 artistas, entre los que destacan la saxofonista Candy Dulfer y el compositor, conductor y tecladista Michael Kamen. El material fue remezclado de las cintas maestras originales por David Gilmour y Andy Jackson e incluye un novedoso trabajo de arte y un folleto de 16 páginas. Disponible también en CD.