Hermano de ‘Fofo’ Márquez se gradúa de la Ibero: ¿Qué estudió el influencer ‘Ro’ Márquez?

Rodrigo Márquez, hermano del influencer vinculado a proceso conocido como ‘Fofo’ Márquez, compartió en redes sociales que terminó la carrera en la Universidad Iberoamericana.

Rodolfo ‘N’, apodado en redes como ‘Fofo’ Márquez, es un creador de contenido que saltó a la fama en 2022, tras varios videos en los que presumía su estilo de vida y negocios, como una gasolinera ubicada en Hidalgo.

Actualmente, ‘Fofo’ Márquez está preso en el Penal de Barrientos, tras ser vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en el Estado de México hace más de un mes. En medio de la polémica, el hermano del influencer publicó un video en redes sociales en el que le pidió a sus seguidores que dejaran de atacar a su familia:

“Esto ya llegó a un extremo, a un circo mediático... Dejen de venir a insultarme a mí y de agredir a mi familia... está habiendo demasiada violencia verbal. Tengo que poner un alto”.

Después de varios días de especulaciones, Rodrigo, hermano de 'Fofo' Márquez, habló sobre el caso. (Foto: Instagram / @rodrigomarqueez).

¿Qué pasó con el hermano de ‘Fofo’ Márquez?

Aunque Rodrigo Márquez también es influencer, no cuenta con la misma cantidad de seguidores que ‘Fofo’ Márquez. Aparte, a diferencia de su hermano, también es modelo de una agencia llamada New Icon Models.

Hace cinco días, Rodrigo Márquez compartió que terminó la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México, pero no especificó el área en la que se especializó.

“En la vida todos son etapas y esta etapa ya se cumplió, se vienen cosas mucho más grandes y mejores”, narró el hermano de ‘Fofo’ Márquez al inicio de un video en Instagram.

En aquel clip que publicó Rodrigo Márquez se puede ver parte de su proyecto de titulación que consiste en una marca deportiva que lleva su nombre.

El hermano de 'Fofo' Márquez compartió su proyecto de titulación. (Foto: Instagram / @rodrigomarqueez)

“Vi un área de oportunidad, por lo que decidí convertirme en una marca donde se vincula algo que todavía no está en el mercado, que es llevar lo deportivo al glamour”, se puede leer en el proyecto de titulación de Rodrigo Márquez.

Además de una presentación, el hermano de ‘Fofo’ Márquez también hizo un video en el que comparte algunos puntos de su marca.

¿Qué pasó con ‘Fofo’ Márquez?

El creador de contenido ‘Fofo’ Márquez enfrenta un proceso jurídico luego de que, a principios de abril, fue detenido por presuntamente golpear a una mujer llamada Edith ‘N’ en Naucalpan, Estado de México.

Tras su detención, se llevaron a cabo dos audiencias preliminares en las que se reveló la vinculación de ‘Fofo’ Márquez a proceso por tentativa de feminicidio.

El influencer 'Fofo' Márquez fue detenido después de presuntamente golpear a una mujer. (Foto: Credito: Fiscalía Edomex)

“La acusación es muy seria, a ‘Fofo’ Márquez lo están acusando de tentativa de feminicidio, no procede el perdón, no proceden los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas”, explicó a varios medios Erick Rauda, abogado del influencer.

La siguiente audiencia del caso de ‘Fofo’ Márquez se llevará a cabo el 25 de mayo, se espera que se presenten las pruebas en contra o a favor del creador de contenido.