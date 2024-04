Víctima de ‘Fofo’ Márquez podría denunciar a la pareja del influencer

La señora Edith, víctima de ‘Fofo’ Márquez, a quien el influencer golpeó en un estacionamiento en el Estado de México, compartió que hablará con los abogados para demandar también a la novia del creador de contenido.

“Fíjate que lo quiero hacer, tal vez estoy helando prematuro, pero fíjate que sí lo voy a hablar con los abogados, como te comento, yo no tengo abogados particulares, son de la fiscalía”, mencionó Edith en el programa, De primera mano.

La víctima de ‘Fofo’ Márquez considera que la agresión se pudo haber editado si ella lo hubiera detenido.

“Yo creo que esto se pudo haber evitado, si tal vez ella se hubiera comportado de otra manera”, mencionó Edith sobre el ataque de ‘Fofo’.

En redes sociales se ha especulado que 'Fofo' Márquez habría llegado a un acuerdo reparatorio con la mujer que golpeó. (Foto Especial El Financiero) (YouTube / FOFO MARQUEZ / Cuartoscuro / Facebook @vengalaalegria)

¿Qué paso con ‘Fofo’ Márquez?

Actualmente, el caso de ‘Fofo’ Márquez se encuentra vinculado a proceso en el Penal de Barrientos. El 22 de febrero la mujer fue agredida por el creador de contenido, de acuerdo con videos de seguridad pública que fueron difundidos en redes sociales.

El influencer continua el proceso legal y han realizado investigaciones complementarias del caso, por el que el agresor podría pasar varios años en la cárcel.

Entre los diversos temas que ha hablado la víctima, asegura que él no se encuentra arrepentido, al menos no con ella, pues no se disculpó con Edith.

“Le faltó decir: Señora Edith, discúlpeme. O sea, sí hubo una referencia, pero a final de cuentas la razón por la que estás ahí es porque tú agrediste a una persona, está presente y la tienes a unos metros, y jamás me pidió una disculpa”, mencionó.





'Fofo' Márquez casi no habla de su familia. Sin embargo, desde que está preso, poco a poco se han compartido más detalles. (YouTube / FOFO MARQUEZ / Instagram @mr.fofomqz / Facebook / Rodrigo Márquez Alcaraz)

¿Qué dijo la pareja de ‘Fofo’ Márquez?

La pareja del influencer, dio sus primeras palabras tras lo sucedido en un breve comunicado en su cuenta de Instagram.

Melanie Lattanzi compartió una historia, donde señaló que se encuentra muy afectada, pues ha sido acosada y ha recibido amenazas de muerte.

“Todo sucedió tan rápido que ni cuenta me di. Si pudiera retroceder el tiempo, yo les juro que hubiera hecho todo lo posible por evitar lo sucedido”, escribió.

No es la única que se ha manifestado por lo sucedido, pues en los últimos días el hermano del influencer y dueño de distintos negocios, también compartió un video en donde pide que paren las amenazas que le han realizado por lo que hizo su hermano y los insultos hacia su orientación sexual.