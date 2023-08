Sinéad O’Connor: Estos eran los proyectos que tenía en puerta antes de morir

Sinéad O’Connor quería volver a los escenarios luego de su retiro, por lo que antes de su muerte a los 56 años había estado trabajando en proyectos sobre su obra artística, entre los que figuraban una gira, un nuevo álbum tras cerca de casi una década y una posible película.

Fue la propia cantante irlandesa quien lo contó a sus fans a mediados de julio, cuando explicó en sus redes sociales que había regresado a vivir a Londres luego de 23 años y estaba feliz de estar en casa. “Pronto acabaré mi disco que lanzaré a principios del próximo año”, escribió.

Sinéad O'Connor planeaba lanzar un álbum y hacer una gira en 2024 (Foto: Facebook Sinéad O'Connor)

Los planes que Sinéad O’Connor no realizó

De acuerdo con un comunicado de la agencia 67 Management, la intérprete de ‘Nothing Compares 2 U’ tenía “maravillosos planes que estaban en desarrollo en este momento”, expresaron al darle las condolencias a su familia tras su fallecimiento.

“Estaba terminando un nuevo álbum, revisando nuevas fechas para una gira en 2024 y estaba considerando las opciones para hacer una adaptación fílmica de su libro”, añadieron. Se refieren a sus memorias Rememberings, publicadas en 2021.

Fue en 2014 que lanzó su último disco titulado I’m Not Bossy, I’m the Boss, por lo que luego de anunciar su retiro estaba dispuesta a reencontrarse con sus fans por Australia y Nueva Zelanda en 2024; a Europa, Estados Unidos y otros territorios quería ir en 2025.

“Ha sido un honor haber trabajado con Sinéad profesionalmente, como músicos, productores y sus representantes artísticos durante los últimos nueve años, pero mucho, mucho más que eso, Sinéad era una familia”, aseguraron.

Sinéad O’Connor dejó instrucciones a sus hijos

No se sabe si este material podría salir póstumamente, pues la cantante había manifestado su desagrado a las compañías discográficas, por lo que buscaba proteger su arte y sus finanzas, ya que argumentaba que los artistas muertos eran más valiosos.

“Es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: Si tu madre muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no comiencen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero”, dijo vía People.

En los últimos años, O’Connor luchó contra sus problemas mentales que empeoraron tras el suicidio de su hijo Shane a los 17 años en 2022. La policía aseguró que su deceso no está siendo tratado como sospechoso, aunque ordenó una autopsia.