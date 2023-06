Así es la relación del hijastro de Hamish Harding, millonario fallecido en el Titán, con Blink-182

Brian Szasz, el hijastro del millonario Hamish Harding, uno de los pasajeros del submarino Titán que desapareció en medio de su exploración por los restos del Titanic, fue criticado por asistir al concierto de Blink-182 en San Diego durante la misión de búsqueda.

Aunque finalmente la Guardia Costera de Estados Unidos afirmó que Titán hizo implosión tras perder la comunicación y la compañía OceanGate dio a los 5 tripulantes a bordo por muertos –el mismo día que calculaban que se les acabaría el oxígeno–, la polémica continuó con el joven cuya madre es Linda Harding, quien se defendió de comentarios como los de la rapera Cardi B.

Brian Szasz compartió el mensaje de Travis Barker

Szasz argumentó que decidió acudir al show de su banda favorita porque la música lo ha ayudado en tiempos difíciles. “¿Qué se supone que debo hacer sentarme en casa y ver las noticias?”, escribió.

“No estoy rockeando o lo que sea que estén tratando de acusarme de hacer, pero eso simplemente empeora la situación”, explicó en un video en su Instagram, en donde también compartió la captura de pantalla con un texto del baterista de la agrupación, Travis Barker: “Orando por ti y tu familia”, a lo que agradeció y confirmó que iría a su espectáculo.

Asimismo, dio sus razones para ir al asegurar que fue apoyado por sus familiares. “Voy a un concierto de Blink-182 porque tengo una entrada. No era que me estuviera divirtiendo mucho. No era como si estuviera celebrando pasar un buen rato. Estaba escuchando mis canciones favoritas de todos los tiempos, asintiendo con la cabeza y tratando de colgar el teléfono durante unas dos horas y volver al drama”.

Travis Barker contactó a Brian Szasz tras la desaparición de Hamish Harding. (Foto: Instagram @audioguy182)

Las fotografías de Brian Szasz con Tom DeLonge de Blink-182

En más de una ocasión Brian ha posado con el líder de la agrupación de punk rock estadounidense, Tom DeLonge, quien está de nueva cuenta en la alineación original en este regreso a los escenarios en los que también pisarán México en 2024.

Tanto en 2018 como en 2019 compartió las imágenes del recuerdo en las que posó con el vocalista y guitarrista de la banda forjada en 1992 en California.