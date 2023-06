Hijastro de Hamish Harding, desaparecido en expedición al Titanic, dice que no está ‘rockeando’

La Guardia Costera de Estados Unidos continúa la búsqueda del submarino ‘Titán’, que perdió comunicación la mañana del domingo en el océano Atlántico con 5 personas a bordo, entre ellos el millonario Hamish Harding, por lo que luego que su hijastro Brian Szasz acudiera a un concierto de Blink-182 en San Diego, reaccionó a las críticas.

Una de sus principales detractoras fue la rapera Cardi B, a quien le pidió “tener clase por una vez en su vida” y aseguró que no tenía idea de lo que está pasando, por lo que en sus historias de Instagram detalló cómo su familia lleva la situación de la desaparición en medio de su expedición a los restos del Titanic, en donde se estima que este jueves se quedaron sin oxígeno.

“Toda esta situación es una maldita pesadilla, todo al respecto, especialmente por lo que Hamish está pasando allí, es jodidamente horrible. Realmente aprecio el amor y el apoyo. No he dormido en días, no se trata de mí, obviamente estoy demasiado preocupado por mi madre”, relató.

Asimismo, detalló que la situación de volcó hacia mal, por lo que se defendió de acudir al show de su banda favorita cuya música lo ha ayudado en momentos difíciles. “Entonces, no estoy rockeando o lo que sea que estén tratando de acusarme de hacer, pero eso simplemente empeora la situación”.

Brian Szasz respondió a las críticas de Cardi B por acudir a un concierto de Blink-182. (Foto: Instagram @audioguy182)

Esto dijo el hijastro del millonario Hamish Harding sobre el show de Blink-182

Szasz detalló que por una “situación legal que me retiene aquí” no puede salir de la ciudad en la que radica ni ir al mar. “No puedo subir a un vuelo. No tengo pasaporte”, contó al afirmar que “lo creas o no, tengo alrededor de 100 dólares a mi nombre”.

Por ello argumentó las razones por las que decidió ir al concierto apoyado por sus familiares aún sin encontrar el paradero de su padrastro, quien quería conocer el famoso naufragio.

“Voy a un concierto de Blink-182 porque tengo una entrada. No era que me estuviera divirtiendo mucho. No era como si estuviera celebrando pasar un buen rato. Estaba escuchando mis canciones favoritas de todos los tiempos, asintiendo con la cabeza y tratando de colgar el teléfono durante unas dos horas y volver al drama”, agregó vía The New York Post.

Otra de las razones por las que despertó comentarios negativos fue por su interacción con una modelo de Only Fans, a lo que respondió que siempre habla con ella y le deseó lo mejor a su familia.

Brian Szasz se defendió y contó cómo vive la desaparición de su padrastro en el submarino. (Foto: Instagram @audioguy182)

¿En qué va la búsqueda del submarino ‘Titán’?

Luego de que se detectaran ruidos submarinos en una zona específica, las autoridades redoblaron esfuerzos para detectar el origen, aunque tuvieron resultados negativos.

Originalmente se estipuló que el oxígeno en la nave se agotaría este jueves 22 de junio (calcularon un límite de 96 horas), aunque los expertos recalcaron que el tiempo podría alargarse si se tomaron medidas.

Los equipos de rescate continúan intentando localizar el submarino de OceanGate Expeditions con embarcaciones de alta tecnología y personal médico, además de vehículos robotizados dirigidos por control remoto.

Aunque lo encontraran, han asegurado que llevarlo a la superficie o poder rescatar a los tripulantes es una tarea complicada. Harding, británico de 58 años, es el presidente de Action Aviation, una empresa con sede en Dubái dedicada a ventas y operaciones en la industria de la aviación.