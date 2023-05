Blink-182 en México: Anuncian fechas de conciertos en 2024 y un nuevo show en CDMX

El pasado 1 de marzo Tom DeLonge, integrante de Blink-182, anunció que la gira programada en varios países de Latinoamérica se pospondría hasta 2024 por problemas de salud de Travis Barker.

Dos meses después, la agrupación estadounidense por fin dio a conoce las nuevas fechas para los conciertos en Ciudad de México; además adelantó que habría un nuevo show en el Palacio de los Deportes.

Estas son las nuevas fechas de Blink-182 en CDMX

La recuperación de Barker, baterista de Blink-182, tras una cirugía requería de varias semanas de recuperación, así lo expresó DeLonge en un video y destacó a los fans que los shows se realizarían el año siguiente.

“Simplemente tuvimos uno de esos accidentes que nadie vio venir. Travis necesita una cirugía en su dedo. Y tiene que atenderlo antes de que otra cosa suceda”, detalló el cantante.

Cuatro fechas de conciertos estaban previstas para este 2023; la primera en el Festival Tecate Pa’l Norte y las siguientes tres en el Palacio de los Deportes.

De acuerdo con un comunicado de Ocesa, la agrupación aún está por confirmar la fecha de su show en el evento regiomontano, sin embargo, ya hay día para los programados en CDMX.

El calendario de Blink-182 en México queda de la siguiente manera:

Festival Tecate Pa’l Norte 2024: Fecha pendiente

2 de abril de 2024: Palacio de los Deportes

3 de abril de 2024: Palacio de los Deportes

5 de abril de 2024: Palacio de los Deportes

NUEVA FECHA: 6 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes

¿Cuándo es la preventa para el nuevo concierto de Blink-182?

Si te quedaste son boletos para ver a Blink-182 en alguna de las fechas previamente anunciadas, este 8 de mayo podrás acceder a la preventa de boletos.

Sin embargo esta fecha de compra solo estará habilitada para tarjetahabientes Citibanamex; la venta al público en general será al día siguiente.

Fechas para los conciertos de Blink-182 en CDMX 2024.

¿Qué le pasó a Travis Barker?

A principios de febrero, Travis se lesionó uno de los dedos de la mano durante un ensayo. Así lo compartió con sus seguidores en Twitter.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me fracturé el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, detalló en el post.

Travis Travis Barker se fracturó su dedo angular. (Foto: Instagram / @travisbarker)

Después de varias semanas, Barker subió algunas imágenes a sus redes en las que confesó que esta semana sería sometido a una cirugía.

Las sospechas acerca de una posible cancelación del tour de Blink-182 acrecentaron tras el posteo que Barker hizo en sus redes a finales de febrero, donde compartió parte de su rehabilitación y adelantó que entraría a cirugía.

Travis Barker después de salir del quirófano.

Varias semanas después de su intervención, la agrupación anunció que se uniría al Festival Coachella, algo que los fans de Latinoamérica comenzaron a cuestionar e incluso asumieron que, en realidad, la agrupación no quería venir a México.

Travis Barker antes de la cirugía de dedo por fractura.

La indignación de sus fanáticos aumentó tras las declaraciones de Travis a la revista Rolling Stone. En esta baterista aseguró que su recuperación iba muy bien, e incluso dijo que grabó tres temas de su nuevo disco con un dedo roto, aunque no especificó cuándo fue eso.

“Me estoy recuperando muy, muy bien”, dijo, agregando que le quitaron el yeso una semana después de la cirugía y en las últimas semanas ha estado en fisioterapia para acelerar el proceso de su recuperación.

“Estaremos tocando antes de que nadie espere que toquemos”, señaló Travis Barker, refiriéndose a su reciente presentación en Coachella.