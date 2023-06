¿La maldición del Titanic? Estos son algunos mitos que rodean al famoso naufragio

El naufragio del Titanic, que este 2023 cumplió 111 años, es uno de los más famosos en todo el mundo, e incluso ha inspirado novelas y una película dirigida por James Cameron; sin embargo, hay quienes aseguran que aquel barco tenía una maldición.

El Titanic era un crucero de lujo originario de Reino Unido, cuyo nombre completo era Royal Mail Ship (RMS) Titanic, el cual se caracterizaba por ser uno de los vehículos acuáticos más grandes de principios del siglo XX.

Esta nave es reconocida por su naufragio que ocurrió el 14 de abril de 1912 en el Océano Pacífico. El Titanic había zarpado del embarcadero de Southampton, en Reino Unido, y tenía como destino el puerto de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

A pesar de ello, el crucero de lujo chocó contra un iceberg que dañó su costado y lo hundió. De los dos mil pasajeros que estaban a bordo, alrededor de mil 500 perdieron la vida durante y después del accidente.

En la actualidad existen empresas que ofrecen expediciones a los restos del Titanic, entre ellas se encuentra OceanGate Expeditions. Recientemente, uno de sus recorridos desapareció el pasado domingo mientras exploraban el desgaste que ha tenido uno de los naufragios más populares de todo el mundo.

¿Cuál es la maldición del Titanic?

El hundimiento del Titanic ha sido fuente de varias teorías y leyendas urbanas; hay quienes aseguran que la nave tenía una maldición.

De acuerdo con The Daily Mail, hay evidencia de que el diseño del crucero tenía ciertas fallas que pudieron contribuir al accidente que se experimentó, aparte de que la nave no contaba con la suficiente cantidad de botes salvavidas para afrontar la emergencia del hundimiento.

Estas son algunas de las razones por las cuales aseguran que una supuesta maldición rodea al Titanic.

La construcción del Titanic

La construcción del crucero empezó en 1909 en Belfast, Reino Unido. Al tratarse de una nave de gran tamaño, la elaboración tomó alrededor de tres años.

Durante el arduo trabajo de la construcción del Titanic, ocho trabajadores perdieron la vida en diferentes accidentes.

La construcción del Titanic terminó en 1912. (Foto: Wikimedia Commons)

Predicciones del naufragio del Titanic

Alrededor de 14 años antes del naufragio del Titanic, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada The Wreck of the Titan (traducido como El Hundimiento del Titan).

Aquella historia de ficción narra la historia de un crucero llamado ‘Titán’ que, aparte de tener un nombre similar con el de la nave de lujo, se hunde tras golpear un iceberg en algún punto del Océano Pacífico. Asimismo, el libro hace hincapié en una falta de botes salvavidas.

Coincidentemente, el submarino que se perdió explorando los restos del crucero lleva el nombre de Titán.

Hay un libro escrito por Morgan Robertson que describe un naufragio similar al del Titanic. (Foto: Captura de Pantalla)

¿Había una momia en el Titanic?

Se ha especulado que, aparte de contener las pertenencias de los pasajeros, el almacén del Titanic llevaba consigo el ataúd de una momia egipcia. Aunque no se tiene conocimiento exacto de como surgió esta teoría, hay libros que hablan de este mito.

Una de las novelas más recientes que lo abordan es la novela de ficción The Titanic Disaster: Omens, Mysteries and Misfortunes of the Doomed escrita por el autor James Bancroft.

La realidad es que no existe ningún tipo de registro o evidencia que muestra que en realidad había una momia en el Titanic.