Stockton Rush, líder del tour al Titanic, ama el riesgo: ‘La seguridad es puro desperdicio’

Stockton Rush, fundador de la empresa propietaria del submarino desaparecido que se dirigía a ver los restos del Titanic, aseguró que la seguridad es “puro desperdicio”.

“Si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama, no te subas a tu auto, no hagas nada”, dijo Stockton Rush en un podcast de 2022 con el reportero de CBS David Pogue. “En algún momento, vas a correr algún riesgo, y realmente es una cuestión de riesgo-recompensa”.

La mentalidad de Stockton Rush tomó más relevancia a medida que los rescatistas corren para encontrar el ‘Titán’, que tiene a Rush y otros cuatro pasajeros a bordo y probablemente se esté quedando sin oxígeno, con estimaciones de unas 16 horas restantes.

Los científicos oceánicos y al menos un exempleado de Rush, OceanGate Inc., prendieron las alertas sobre los procedimientos de seguridad durante al menos cinco años.

Esta es la polémica historia de OceanGate

Fundada en 2009, OceanGate, con sede en Everett, Washington, ha encabezado expediciones en el ‘Titán’ hasta los restos del Titanic, 4,000 metros bajo el nivel del mar, desde el verano de 2021 a un costo de 250 mil dólares por persona.

La compañía se negó a comentar cuando fue contactada por Bloomberg News.

Pero la nave experimental Titán, diseñada para explorar una parte de la Tierra que pocas personas han visitado alguna vez, está sujeta a poca supervisión regulatoria e hizo que los pasajeros fueran explícitamente conscientes de los riesgos mortales que enfrentarían a bordo.

El submarino 'Titán', de la empresa OceanGate, fundada por Stockton Rush, desapareció desde el domingo pasado. (Bloomberg)

Los pasajeros que planeaban abordar el Titán firmaron renuncias de seguridad que mencionaban repetidamente la posibilidad de morir. La nave, un tubo cilíndrico de fibra de carbono y titanio que funciona con un controlador de videojuegos rudimentario y carece de sistema de GPS, está desaparecida desde el domingo pasado.

El aventurero marino Rob McCallum, que visitó los restos del Titanic, fue consultor de OceanGate en sus primeros años, pero se separó de la compañía por varias razones, incluida la preocupación de que Stockton Rush se movía demasiado rápido.

“Conozco bien a Stockton y creo que el mundo necesita más Stockton preparados para arriesgarse”, dijo McCallum en ese momento. “Pero él es el tipo de persona que avanza a toda velocidad, al diablo con los torpedos, y en la industria sumergible, la profundidad extrema tiene que ver con precisión y control. No se puede dejar nada al azar”.

McCallum se negó a comentar sobre la misión del ‘Titán’.

¿Qué empresas participaron en el desarrollo del ‘Titán’?

En un reclamo en su sitio web que fue visible el mes pasado, OceanGate dijo que Boeing Co., la NASA y la Universidad de Washington habían colaborado en el diseño y la ingeniería del ‘Titán’. La mención de los tres ya no es visible en la página. Otra sección del sitio web agradece a varios socios de la industria, incluidos Boeing y la NASA, por la ayuda que brindaron en el diseño y la ingeniería del Titán.

En un video promocional en la página de YouTube de OceanGate, la compañía describe la seguridad del Titán y explica que “se asoció con expertos aeroespaciales de la Universidad de Washington, la NASA y Boeing en el diseño de nuestro casco”.

Un portavoz de Boeing se negó a comentar y remitió a OceanGate cualquier información.

En un comunicado de 2020 publicado en el sitio web de la compañía, OceanGate dijo que “el Marshall Space Flight Center de la NASA en Huntsville, Alabama, servirá como la instalación donde se completará el desarrollo y la fabricación de un nuevo casco de grado aeroespacial” para su último sumergible.

La NASA aclaró que consultó sobre los materiales y el proceso de construcción del ‘Titán’, pero no realizó pruebas ni utilizó su fuerza laboral o instalaciones para la fabricación.

“Lamentamos escuchar que falta el sumergible Titán, y tenemos la esperanza de que la tripulación sea encontrada ilesa”, dijo Lance Davis en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama.

Kevin Williams, vocero del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Washington, le dijo a CNN que el laboratorio no ayudó a diseñar ni diseñar la nave Titán.

Las quejas por la seguridad de ‘Titán’ y OceanGate

Los pasajeros que planeaban abordar el 'Titán' firmaban renuncias de seguridad que mencionaban repetidamente la posibilidad de morir. (Bloomberg)

En marzo de 2018, Marine Technology Society, un grupo de tecnólogos e ingenieros oceánicos, envió una carta a OceanGate pidiendo que adoptara estándares de seguridad reconocidos para el ‘Titán’, diciendo que el enfoque “experimental” de la empresa podría dar lugar a “resultados negativos ( de menor a catastrófico)”.

Los submarinos, a diferencia de los barcos y otras embarcaciones, en gran medida no están regulados, particularmente cuando operan en aguas internacionales, según el New York Times.

Un exempleado de OceanGate, David Lochridge, expresó su preocupación por las prácticas de seguridad de la empresa, según documentos presentados en un caso federal de 2018. OceanGate demandó a Lochridge por divulgar información comercial confidencial sobre su tecnología, y los documentos judiciales muestran que Lochridge argumentó en una contrademanda que había sido despedido injustamente de su puesto en OceanGate “porque planteó preocupaciones críticas de seguridad con respecto al diseño experimental y no probado del Titán de OceanGate. "

En 2019, en una publicación de blog sin firmar en su sitio web que explicaba por qué Titan no estaba regulado, OceanGate dijo que tales aprobaciones podrían ser largas y no abordarían los riesgos operativos.

“Poner a una entidad externa al día en cada innovación antes de que se pruebe en el mundo real es un anatema para la innovación rápida”, decía la publicación.