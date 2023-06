PERFIL: Stockton Rush, CEO de OceanGate, el ingeniero que está en el submarino Titán

La Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra en la búsqueda de un submarino perdido de OcenGate, el cual se perdió cerca del naufragio del Titanic.

A bordo del barco sumergible se encuentran cinco personas, entre ellas Stockton Rush, quien es CEO y fundador de OceanGate Inc.

¿Quién es el dueño de OceanGate?

Stockton Rush quería ser astronauta, pero encontró otro camino relacionado con la exploración, en las profundidades del agua, contó en una entrevista a Bloomberg en 2017.

También comentó al medio que es una persona nacida en la riqueza y que logró hacerla crecer.

Nació en 1962, por lo que actualmente tiene 61 años. Y es originario del Reino Unido. Estudió en Princeton (1980-1984) una carrera en Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica, y después en la Universidad de Berkeley, donde consiguió la maestría en Administración de Empresas (1987-1989).

A los 19 años, Rush se convirtió en el piloto de transporte a reacción más joven del mundo, cuando se unió al United Airlines Jet Training Institute (1981). Durante los veranos en que estuvo ahí, voló a lugares como El Cairo, Damasco, Bombay, Londres, Zurich y Jartum.

Más adelante, en 1984, fue ingeniero de pruebas de vuelo en el programa F-15 de McDonell Douglas Corporation.

Rush fundó OceanGate Inc en 2009 y se encarga de supervisar estrategias financieras y de ingeniería de la empresa, que es proveedora líder de barcos sumergibles tripulados.

Además, en 2012 cofundó la Fundación OceanGate, la cual es una “organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar la tecnología marina emergente para nuevos descubrimientos de ciencias marinas, historia y arqueología”.

Actualmente, Rush se encuentra en el grupo de las cinco personas que van a bordo del submarino Titán, el cual desapareció en el tour hacia el Titanic.

El empresario esperaba hacer que el Titanic fuera más accesible, con visitas a los restos del barco viajando en este submarino.

La idea de Rush era llevar a personas a visitas semanales a la zona, con viajes que combinen el turismo con esfuerzos de investigación, lo cual podría permitir que pasajeros del Titán contribuyan como científicos ciudadanos.

Stockton Rush ama el riesgo;

Stockton Rush, fundador de la compañía propietaria de la nave sumergible desaparecida, ha dicho que la seguridad es “puro desperdicio”.

“Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama, no te subas a tu auto, no hagas nada”, comentó Rush en un podcast de 2022 con el reportero de CBS David Pogue. “En algún momento, vas a tomar algún riesgo, y realmente es una pregunta de riesgo-recompensa”.

Los comentarios del ingeniero millonario surgen a medida que los rescatistas se apresuran para encontrar al Titán, que probablemente se esté quedando sin oxígeno, con estimaciones de aproximadamente 16 horas restantes.

Científicos oceánicos y al menos un ex empleado de la compañía de Rush, OceanGate Inc, han estado haciendo sonar las alarmas sobre sus procedimientos de seguridad durante al menos cinco años.

Fundada en 2009, OceanGate, con sede en Everett, Washington, ha estado liderando expediciones fletadas en el Titán a los restos del Titanic, a 4 mil metros bajo el nivel del mar, desde el verano de 2021 a un costo de 250 mil dólares por persona.

Con información de Bloomberg.