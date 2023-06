Critican a hijastro de Hamish Harding, fallecido en expedición al Titanic, por ir a concierto

Brian Szasz, el hijastro de Hamish Harding, uno de los tripulantes fallecido a bordo durante una exploración por los restos del Titanic, compartió en sus redes sociales que había asistido al concierto de Blink 182 en San Diego en medio de la búsqueda mundial de ‘El Titán’.

Aunque ya eliminó sus publicaciones y se defendió de los comentarios al dar sus razones para acudir al show, el joven posó con un local de merchadising de la banda al argumentar que su familia lo apoyó en la decisión luego de que la banda de Tom DeLonge lo ayudara en tiempos difíciles desde 1998. “¿Qué se supone que debo hacer sentarme en casa y ver las noticias?”, escribió.

Entre las personas que lo criticaron se encuentra la rapera Cardi B, quien hizo varias publicaciones en su cuenta de Instagram respecto al tema.

“La gente dice: ‘Bueno, ¿qué se supone que debe hacer?, ¿estar triste en la casa? ¿Se supone que él debe ir a buscar por sí mismo?’ Sí.”, dijo en sus historias.

Luego se puso en el lugar del padrastro millonario. “Se suponía que debías estar triste en la casa. Se supone que debes estar llorando por mí. Se supone que debes estar justo al lado del teléfono esperando escuchar cualquier actualización sobre mí (…) Preferiría estar arruinada y pobre, pero sabiendo que soy amada”, añadió la cantante de 30 años.

Brian Szasz eliminó su publicación del concierto de Blink-182. (Foto: Facebook Brian Szasz)

Hijastro del millonario Hamish Harding justifica su asistencia al concierto de Blink-182

Según declaraciones de Szasz debido a una “situación legal que me retiene aquí” no puede salir de la ciudad en la que radica ni ir al mar.

Asimismo señaló que no tiene documentos para salir de viaje y reveló que tiene dificultades económicas.

“No puedo subir a un vuelo. No tengo pasaporte”, contó al afirmar que “lo creas o no, tengo alrededor de 100 dólares a mi nombre”, mencionó.

Tras exponer las razones de su salida, dijo que su familia lo había apoyado para asistir al evento pese a que no tenían actualización sobre el paradero de su padrastro.

“Voy a un concierto de Blink-182 porque tengo una entrada. No era que me estuviera divirtiendo mucho. No era como si estuviera celebrando pasar un buen rato. Estaba escuchando mis canciones favoritas de todos los tiempos, asintiendo con la cabeza y tratando de colgar el teléfono durante unas dos horas y volver al drama”, agregó vía The New York Post.

Además de los cuestionamiento de los internautas por el concierto de Blink-182, Szasz también recibió señalamientos por su interacción con una modelo de Only Fans, a lo que él respondió que siempre hablaba con ella.

“Vi a mi amiga Brea, siempre habló con ella en Twitter... respondí a un comentario y básicamente los medios enloquecieron. Ella me deseó lo mejor, es una persona muy linda... juzguen lo que quieran, estoy cansado de estas tonterías”, dijo en sus stories de Instagram.

Brian Szasz, hijastro de Hamish Harding, ha posado con Tom DeLonge, integrante de Blink-182. (Foto: Instagram @audioguy182)

¿Qué pasó con el sumergible de OceanGate en el que viajaban cinco millonarios?

Tras la desaparición del sumergible ‘El Titán’, que partió el pasado 18 de junio, una unidad de búsqueda reportó ruidos submarinos, por lo que la Guardia Costera en Estados Unidos se dirigió a investigar y advirtió que a los tripulantes les quedaban menos de 24 horas de oxígeno, provisto hasta este jueves 22 por la mañana.

Sin embargo, pese a las labores de búsqueda de los gobiernos y compañías, la empresa OceanGate comunicó esta mañana que se asumía el fallecimiento de los pasajeros.

“Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo”, dijo la compañía en un comunicado.

La Guardia Costera de EU confirmó que había encontrado escombros que correspondían al sumergible y concluyeron que la unidad había sufrido una implosión.

“Tras esta determinación, notificamos de inmediato a las familias en nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos y todo el comando unificado. Ofrezco mis más profundas condolencias a las familias”, apuntó John Mauger, integrante de la Guardia.

Los restos del aparato fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto (ROV) operado por el buque canadiense Horizon Arctic y posteriormente expertos determinaron que “son consistentes con una implosión catastrófica”; es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior.

El sumergible de OceanGate perdió comunicación con el exterior el pasado 18 de junio.

¿Quién es Hamish Harding?

Hamish Harding es una de las cinco personas a bordo y es presidente de Action Aviation y explorador. El británico de 58 años es propietario de la empresa con sede en Dubái dedicada a ventas y operaciones en la industria de la aviación.

“Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, esta misión probablemente sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023″, escribió Harding antes de su experiencia al visitar los restos de la popular embarcación hundida.