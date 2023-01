No solo Bad Bunny: Estas celebridades se han portado muy mal con sus fans

Bad Bunny empezó el 2023 con una polémica a cuestas. El ‘Conejo Malo’ se viralizó en redes sociales por un video en el que el cantante lanza el teléfono de una fanática al mar. Esto después de que la joven intentara tomarse una fotografía con el intérprete de ‘Tití me preguntó’.

Pero Benito no ha sido la única celebridad que se ha comportado de una manera poco o nada cordial con sus fanáticos.

¿Qué pasó entre Bad Bunny y una fan?

El pasado 2 de enero, se volvió tendencia un video en el que se puede apreciar a Bad Bunny caminando en las calles de República Dominicana rodeado de una multitud de sus seguidores. Sin embargo, la controversia ocurrió cuando una fanática del puertorriqueño se acercó a él para tomarse una ‘selfie’.

De manera calmada y serie, Bad Bunny arrebató el móvil de la fan y lo lanzó hacia el mar. Inmediatamente el cúmulo a su alrededor guardó silencio y el ‘Conejo Malo’ se alejó.

‘Chicharito’ Hernández niega autógrafo

A principios de agosto de 2022, se viralizó un video del jugador mexicano Javier Hernández en el que le negaba un autrógrafo a un fanático.

En el clip se puede ver al ‘Chicharito’ llegado al estadio del FC Dallas, en donde fue interceptado por un niño que le pide un autógrafo; el futbolista le aleja la mano y le da una respuesta negativa. Después de rechazar al menor, la celebridad se plantó cerca de los aficionados para decirles “Escúchenme. Solo fotos”.

Asimismo aquel día el mexicano se negó a firmar una bandera de México después de un partido en el que jugó para el Club LA Galaxy.

Aquellas acciones tuvieron respuestas diversas por parte de los fanáticos, ya que algunos internautas calificaron al mexicano como “prepontente” y otros lo defendieron al asegurar que sus acciones eran por la situación del COVID-19.

Justin Bieber le escupe a fanáticos

El cantante canadiense Justin Bieber fue captado en 2013 por medios internacionales en el balcón de su hotel escupiéndole a sus fanáticos.

De acuerdo con The Daily Mail, Justin Bieber le escupió a un grupo de fanáticos que estaban afuera de su hotel en Toronto, Canadá. El medio estadounidense explica que el músico se encontraba con un grupo de amigos con los que se estaba burlando de las personas que lo alababan a las afueras del recinto en el que se hospedaba.

Cristiano Ronaldo

Actualmente Cristiano Ronaldo ha sido fichado para jugar con el equipo saudí de Al Nassr, pero durante su estancia en el Real Madrid en 2016 se captó en video el momento en el que empujó a un fanático.

El altercado ocurrió en una visita que hizo el portugués a una tienda Gucci en Beverley Hills, Los Ángeles. El jugador se encontraba caminando con su equipo de seguridad cuando un sujeto sostuvo su móvil para acercarse a tomar una fotografía.

El deportista simplemente lo empujó con su mano sin siquiera ver al individuo e ingresó a la tienda de ropa.

Sean Penn avienta el teléfono de un fanático

En 2013 Sean Penn tuvo una reacción agresiva con un fanático que trató de tomarle una fotografía.

De acuerdo con un video de TMZ, el altercado sucedió en 2013 en el restaurante del hotel St. Regis en San Francisco cuando un fanático intentó fotografiar a Sean Penn. El actor se dio cuenta de la acción porque el flash de la cámara estaba encendido.

“¿Te parecemos animales de zoológico?”, le preguntó Sean Penn enfurecido al fanático. Asimismo TMZ reveló un video en el que el actor le pedía al gerente del sitio que sacará al comensal que trató de tomar su retrato.

James Corden es vetado de un restaurante

En octubre del año pasado, el comediante James Corden fue acusado de ser “el cliente más tirano” que ha tenido el restaurante Balthazar. Si bien no fue grosero con alguno de sus fanáticos, el estadounidense fue vetado por su actitud del establecimiento de Keith McNally.

El dueño de Balthazar, dedicó una publicación en Instagram al actor, a quien señaló como un cliente abusivo: “No suelo ponerle 86 a un cliente, pero hoy le he puesto 86 a Corden. No me hizo reír”.

En inglés, un 86 es una palabra usada en los restaurantes para definir a los platos que ya no están disponibles o a los clientes vetados de un local.

McNally aseguró que la celebridad se portó de manera grosera y despectiva con el personal del sitio y que incluso los amenazo con ponerles una mala reseña.

“Corden fue extremadamente desagradable con G., y dijo: ‘Tráenos otra ronda de bebidas ahora mismo. Y también nos vas a invitar a todas las que hemos pedido hasta ahora. Si no lo haces, escribiré una mala crítica en Yelp o algo parecido’.