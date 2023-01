¿Qué hace Damon Albarn en CDMX? Esto sabemos de su inesperada visita

El 2023 apenas llegó y las celebridades ya se dejan ver en las calles de la Ciudad de México. Se trata de uno de los miembros de Blur, agrupación que recientemente anunció su reunión este 2023.

Damon Albarn, también integrante clave en Gorillaz, se paseó por una de las colonias preferidas por artistas y extranjeros: la Roma.

Fue a través de las redes sociales de la internauta @jenesaispank donde se reveló el encuentro fortuito entre una amiga suya con Albarn. Uno de sus seguidores le pidió prueba y la usuaria enseguida anexó una fotografía en la que aparece el músico posando con una mujer.

El músico Damon Albarn fue captado en la colonia Roma de la CDMX. (Foto: Twitter / @jenesaispank)

“Hoy una amiga se encontró a Damon Albarn en la Roma jajajaja”, escribió la usuaria que en otro tuit corroboró que el encuentro con el inglés ocurrió el pasado sábado 31 de diciembre momentos antes de que el 2022 se pasará a despedir.

Tras la publicación no se ha dado a conocer más información de lo que hace en músico en la CDMX. Tampoco se ha anunciado nada en las redes sociales de Blur o Gorillaz sobre si vendrán a dar una presentación a la capital o si formarán parte del cartel de alguno de los festivales que se aproximan.

Hoy una amiga se encontró a Damon Albarn en la Roma jajajaja — Pank (@jenesaispank) January 2, 2023

Blur regresa a los escenarios en 2023

El 2023 comenzó llenó de nostalgia, ya que este año Blur se reunirá en su país natal para tocar sus mejores éxitos.

La agrupación británica, famosa por éxitos como ‘Song 2′, ‘Girls and Boys’, ‘Coffee and TV’, liderada por el también vocalista de Gorillaz, Damon Albarn, dio a conocer en redes sociales que darán un concierto en Londres, Reino Unido, después de ocho años de no haber dicho nada.

En 2015 se celebró la última reunión de Blur para promocionar The Magic Whip; sin embargo no es la primera vez que el grupo de ha reencontrado, ya que en 2013 y 2008 lo ha hecho.

El evento se llevará a cabo dentro de Reino Unido en el Estadio Wembley el próximo sábado 8 de julio de este año y contará con participaciones de las bandas Slowthai, Self Esteem y Jockstrap.