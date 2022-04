Damon Albarn ¿anda reclutando? Joven uruguaya le entrega su CV y se vuelve viral

Y tú, ¿qué harías por cumplir un sueño? Una chica uruguaya nos demostró que ella escribiría una carta y redactaría un Currículum Vitae (CV) especialmente para su músico favorito, Damon Albarn, con la esperanza de poder formar parte de su equipo de trabajo en algún momento.

A través de sus redes sociales, la joven identificada como María Road (@merytheroadie), productora y MGMT dedicada al mundo de la música y el entretenimiento -y clara fan de Gorillaz- compartió dos fotos con el líder de la banda, donde además expresó su felicidad ya que Albarn aceptó su CV; incluso se ve en las imágenes de María que lo sostiene en sus manos.

“No tengo palabras no las tengo. Mi héroe. ME AGARRÓ EL CV AJAJSJ SI SE LO TRAJEEEE (sic). BIENVENIDO REY A SUDAMÉRICA no puedo más es la noche más feliz de mi vida”, escribió la chica, quien a través de Twitter estuvo compartiendo su aventura.

En otra de sus publicaciones compartió la imagen de su CV y un sobre donde escribió “Para: Damon. De: Mery” con un corazón y una carita feliz dibujados.

“24 hrs. antes cerraba ese sobre. 24 hrs. después estaría en manos de Damon”, compartió Meri, como se hizo llamar en su sobre y en redes sociales.

La historia -como era de esperarse- se hizo viral, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. Algunos de ellos, tanto positivos como negativos, fueron contestados por la joven vía Twitter.

Sin embargo, lo que hizo fue calificado por muchos usuarios como un gesto valiente, por lo que esperamos que María consiga ‘chamba’ con su banda favorita.

Gorillaz World Tour 2022

Actualmente, Gorrillaz se encuentra en Latinoamérica como parte de su gira mundial que iniciará este 28 de abril en Montevideo, Uruguay, sitio a donde la banda arribó desde hace un par de días, motivo por el cual María decidió buscar directamente a Albarn y darle su CV.

Con su Gorillaz World Tour 2022, la banda se presentará en países como Uruguay, Argentina, Chile y México, donde los veremos en el Festival Pulso GNP el próximo 7 de mayo, mientras que a Monterrey llegarán el 9 de mayo.