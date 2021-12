Pulso GNP: El festival queretano que traerá a Gorillaz

¡Vuelve la música a Querétaro! Este lunes se reveló a través de redes sociales el lineup oficial de la tercera edición del Festival Pulso GNP, que tendrá lugar el sábado 7 de mayo de 2022 en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro, con la presencia de artistas nacionales e internacionales, siendo Gorillaz la mayor sorpresa del cartel.

Cartel de Pulso GNP 2022

A pesar de ser un evento joven, Pulso GNP ha logrado colocarse rápidamente entre uno de los festivales favoritos del país, teniendo como sede el estado de Querétaro. Y a pesar de la pausa que tuvo que hacer en 2020 y 2021 debido a la pandemia, promete regresar con todo en 2022.

Quizá no hayas escuchado tanto de él, así que te platicamos un poco acerca del Festival Pulso GNP y de algunas de las presentaciones más memorables del evento.

¿Qué es Pulso GNP?

Uno de los tantos festivales que han ido naciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Recordemos que, anteriormente, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey eran las ciudades que ocupaban la hegemonía en cuanto a festivales de música o visitas de artistas de talla internacional a México.

Ahora, la oferta musical se ha ido expandiendo a estados como Morelos (Festival Bahidorá), Guanajuato (Tecate Bajío) Chihuahua (Tecate Supremo), Guerrero (Trópico) y Querétaro, con el Pulso GNP.

Este es un festival de música nacido en 2018, teniendo su primera edición el 2 de junio de 2018 en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro y albergando entre su cartel bandas como MGMT, Café Tacvba, La Gusana Ciega, División Minúscula, Porter, Caloncho, Technicolors Fabrics, Zoé, Costera, Alemán, The Vaccines y Elsa y Elmar, entre otros.

Cartel de la primera edición del Pulso GNP

También contó con una gran oferta gastronómica, zona recreativa y dos escenarios alternativos: Casa Comedy, presentando a los mejores exponentes del stand up, y Escena Centro, en donde bandas emergentes de Querétaro tuvieron un escenario para dar a conocer sus propuestas.

El organizador principal es GNP Seguros, quienes buscaban transmitir un mensaje positivo, lleno de magia y con gran trascendencia: ¡Vivir es increíble!, y a través de música, buena vibra y energía buscaban que este mensaje llegue a todos los asistentes, llevándolos a vivir una experiencia única.

Y vaya que fue un éxito, pues los organizadores dijeron que aproximadamente esperaban 15 mil personas, y el evento tuvo alrededor de 40 mil asistentes que disfrutaron de un día lleno de música y demás actividades.

Para su segunda edición, Pulso GNP se llevó acabo el 18 de mayo de 2019 en la misma sede: Antiguo Aeropuerto de Querétaro, y contaba con un lineup más extenso, que incluía artistas como Mon Laferte, Interpol, Los Auténticos Decadentes, LNG/SHT, Rhye, White Lies, Silverio, Mi Banda el Mexicano, Caifanes, entre otros.

Cartel de la segunda edición del Pulso GNP

De igual forma, contó con una amplia oferta gastronómica, como variedad de vinos, quesos y arte en general. La presencia de nueva cuenta de la Carpa Casa Comedy, más bandas en el escenario y un espacio más amplio son los esfuerzos que se estaban sumando para superar la expectativa de 40 mil personas que acudieron el año pasado.

La edición número tres de Pulso GNP se planeaba para el sábado 30 de mayo de 2020 en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro, pero por cuestiones de salud no fue posible realizarse. Para ese año, se planeaba implementar dos escenarios principales y dos plataformas secundarias.

El cartel planeado para esa edición estaba encabezado por músicos como Airbag, Akil Amar, Banda Machos, Carlos Sadness, Cold War Kids, Comisario Pantera, Cuca, Daniela Spalla, Enjambre, Evanescence, Hello Seahorse!, Kinky, La Garfield, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

Y, de igual manera que en las ediciones anteriores, iban a contar con la presencia de la Carpa Casa Comedy y su conocida oferta gastronómica.

Como anunció recientemente el festival en sus redes sociales, se planea retomar esta tercera edición en 2022, y varios de los artistas contemplados para 2020 participarán el próximo año en Pulso GNP, donde la buena música, energía y convivencia protagonizarán el 7 de mayo de 2022 en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro.

Presentaciones más memorables del Pulso GNP

2018

-Zoé

-Café Tacvba

-Porter

-The Vaccines

-MGMT

2019

-Interpol

-White Lies

-Rhye

-Caifanes

-Los Auténticos Decadentes

-Mon Laferte

Gorillaz en el Festival Pulso GNP 2022

Para sorpresa de todos, la presencia de Gorillaz en el cartel de Pulso GNP 2022 elevó las expectativas del festival al máximo, a pesar de que nombres como Evanescense ya no aparecían como en el que iba a llevarse a cabo en 2020.

La banda virtual inglesa se presentará el próximo 7 de mayo de 2022, pese a las predicciones de 2018, cuando dieron un último concierto en la Ciudad de México como parte del cierre de su gira The Now Now, en aquel entonces se decía que sería la última vez que el público los vería juntos.

Con este acto, Pulso GNP pretende colocarse entre uno de los festivales favoritos del público mexicano y uno de los más importantes del bajío, además de abrir paso a nuevas propuestas de musicales con gran variedad de ritmos y artistas nacionales e internacionales.