¡Gorillaz regresa a México! Estarán en Pulso GNP en Querétaro

“Nuestro pulso se vuelve a sincronizar”, escribió en sus redes sociales Festival Pulso GNP, así reveló el cartel de su tercera edición que se llevará a cabo en Querétaro. Para sorpresa de los mexicanos, se anunció la presencia de Gorillaz.

La banda virtual inglesa se presentará el próximo 7 de mayo, pese a las predicciones del 2018, cuando dieron un concierto en la Ciudad de México como parte del cierre de su gira The now now, en aquel entonces se decía que sería la última vez que el publico los vería juntos.

En el festival de Querétaro también estarán presentes cantantes como Carla Morrison, Enjambre y Ximena Sariñana, la preventa Citibanamex será a través de Eticket este 7 y 8 de diciembre.

Esta es la lista completa de los artistas que se presentarán:

Carla Morrison.

Afro Brothers.

Airbag.

Akil Ammar.

Banda Machos.

Batalla de Campeones.

Bratty.

Carlos Sadness.

Cold War Kids.

Cuca.

Daniela Spalla.

Enjambre.

Kill Aniston.

Kinky.

Gorillaz.

La Garfield.

Hot Chip.

Marco Mares.

Monsieur Periné.

No te va a gustar.

Natanael Cano.

Pet Friendly.

Rubytates.

The Dears.

The Neighborhood.

Tino el Pingüino.

Vetusta Morla.

Ximena Sariñana.