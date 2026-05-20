Expansión operativa, claves estratégicas para el retail en 2026

Las empresas del sector de mercados de consumo y retail enfrentan retos diversos en la actualidad para lograr el potencial crecimiento de sus negocios. Entre estos retos destacan una posible desaceleración económica, la incertidumbre regulatoria, múltiples presiones arancelarias y desafíos logísticos, entre otros, que potencialmente impactarán el poder adquisitivo de los consumidores. No obstante lo anterior, los líderes del sector se muestran optimistas respecto al crecimiento y la expansión de sus operaciones.

El estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026. Innovación y Resiliencia ante la Disrupción Constante señala que el principal impacto en la estrategia empresarial del sector en 2026 estará orientado en la inversión en nuevas zonas geográficas (32%), seguido de un reforzamiento en los conocimientos técnicos de su fuerza laboral, así como una búsqueda de alianzas en las cadenas de valor de este (29% en ambos casos).

Asimismo, 56% de las empresas del sector encuestadas planean expandir su presencia a nivel nacional mientras que un 15% piensa realizarlo a nivel global. Por otro lado, un 29% de las empresas encuestadas no tiene planes de expansión, ni local ni internacionalmente, para este año.

La expansión nacional se concentrará en estados como Ciudad de México (34%), Jalisco (28%), Nuevo León (28%), Querétaro (28%), Coahuila (21%) y el Estado de México (21%). En cuanto a la expansión global, los destinos previstos incluyen Estados Unidos (63%) así como Canadá, Chile, Ecuador, España, Reino Unido y Perú (todos ellos con un 25% de las preferencias de la muestra).

Las razones principales para la expansión dentro del sector, tanto en lo nacional como en lo internacional, se relacionan principalmente con la apertura de operaciones en nuevos mercados, 69% y 100%, respectivamente; así como el aprovechamiento de una ubicación estratégica en lo particular (45%) para las expansiones nacionales y la utilización de ciertos incentivos fiscales en el ámbito internacional resaltado por un 38% de los encuestados con intenciones de invertir fuera de México.

Este panorama no está exento de riesgos. Las principales amenazas identificadas se relacionan con la incertidumbre regulatoria, cambios en las reglas fiscales y arancelarias, así como la volatilidad del entorno económico. Eso lleva a muchas organizaciones a adoptar un enfoque de “esperar antes de actuar”. Sin embargo, México conserva ciertas ventajas competitivas para la integración regional tales como costos laborales atractivos, apertura comercial, infraestructura logística y acceso a diversos mercados lo que facilita las intenciones de inversión del sector.

En un mundo volátil y complejo, esperar a que la incertidumbre se reduzca puede traducirse en pérdida de oportunidades. Por ello, la gran apuesta del sector consiste en invertir y crecer con estrategias flexibles y adaptativas que permitan capitalizar las ventajas de cualquier potencial relocalización de operaciones y responder con agilidad a los cambios en materia regulatoria y económica.

Para llevar a cabo sus planes de expansión, las empresas del sector deben evaluar la necesidad de un potencial financiamiento externo. En este sentido, 80% de los entrevistados buscará financiar su crecimiento con créditos en la banca tradicional; 24% lo hará con aportaciones de sus socios actuales y el 16% de los encuestados lo hará con el apoyo de fondos de capital o bien mediante la incorporación de nuevos socios.

En síntesis, aunque las empresas del sector de mercados de consumo y retail enfrentan una alta volatilidad económica y cambios potenciales en reglas fiscales o arancelarias, en lo general se muestran optimistas sobre mantener su crecimiento tanto en los mercados donde operan como en aquellos donde planean expandirse.

Para lograr lo anterior, los planes de inversión de las empresas deben ser enfocados, estratégicos y responder a la visión de negocio de cada una de ellas de modo que esto les permita optimizar y acelerar sus operaciones y alcanzar con ello sus objetivos de mediano y largo plazo. En un entorno donde la expansión operativa depende del acceso a recursos, diversificar las fuentes de financiamiento será determinante para impulsar el crecimiento sin comprometer la estabilidad financiera.

Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.