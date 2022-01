Damon Albarn pide disculpas a Taylor Swift por decirle que no escribe sus canciones

Una polémica se ha generado entre los músicos Damon Albarn y Taylor Swift, lo que ha terminado en un intercambio de mensajes en sus redes sociales. Todo comenzó cuando el líder de Blur y Gorillaz aseguró que la intérprete de All to well no componía sus propias canciones, por lo que la estadounidense de 32 años no dudó en responder.

“Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mi escritura. Wow”, comentó en la publicación en donde compartió la entrevista de Albarn.

Después, la cantante incluso sumó nuevas palabras al escándalo: “PD: Escribí este tweet todo por mí misma, solo en caso de que te lo estés preguntando”. A la conversación, que se hizo viral, se unió el propio Albarn para disculparse sobre sus declaraciones pasadas.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a una carnada de clics. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”.

Ante los más de 106 mil retweets el presidente recién electo de Chile, Gabriel Boric, expresó su punto de vista en apoyo de Swift, recordándole el cariño que en el sur del continente le tienen a su obra. “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención”, afirmó.

¿Qué dijo Damon Albarn sobre Taylor Swift?

En una entrevista para Los Angeles Times, el británico, de 53 años, fue cuestionado sobre los compositores actuales y si ellos confiaban en el sonido y la actitud. Su respuesta no solo desacreditó a Swift, sino que incluso llegó a compararla con Billie Eilish, nominada a siete premios Grammy 2022.

“Ella no escribe sus propias canciones”, dijo sobre quien el año pasado lanzó una nueva versión de su disco Red. El periodista le replicó que ella sí se hacía cargo de escribir sus canciones, por lo que Damon continuó.

“Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Y algunas de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida.

“Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho más menor y extraño. Creo que ella es excepcional”.