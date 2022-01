¿Jake Gyllenhaal responde a Taylor Swift? Esta sesión de fotos da una pista

Tras el lanzamiento del video de All too well, en donde Taylor Swift cuenta detalles de la relación que tuvo con el actor Jake Gyllenhaal, parece que él también le hizo un guiño por medio de una nueva sesión de fotos en donde aparece con una camisa roja y lentes en forma de corazón, o al menos así lo apuntan los seguidores de la cantante.

Durante su aparición para W Magazine, que celebra las mejores actuaciones de 2022, Gyllenhaal decidió utilizar el mismo color protagonista del disco Red, de 2012, que fue relanzado por Swift a finales de 2021 para recuperar los derechos de sus canciones y en el que se especula que gran parte de las letras refieren al incipiente romance que tuvieron durante tres meses, en el 2010.

Con una fotografía de Tim Walker y el estilo de Sara Moonves, Jake posó para la cámara con un accesorio que no pasó desapercibido: unos lentes rojos en forma de corazón, similares a los que su expareja utilizó en el video de 22, incluido en el mismo material discográfico.

Las otras imágenes que componen su aparición gracias a su papel en The Guilty, de Netflix, solo aumentaron las especulaciones porque el rojo sigue presente ya sea como un toque a una vestimenta gracias a un traje blanco o como una gran alfombra desde la que modela.

Pese a que en su momento una fuente cercana a Gyllenhaal aseguró que al actor no le interesaba el video de diez minutos protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, los comentarios sobre las fotografías no se hicieron esperar por parte de los fans. Incluso la publicación sufrió un cambio a último minuto, pues originalmente se titulaba “Red (Jake’s Version)”, aunque posteriormente se eliminó hacia una descripción sobre su trabajo con la compañía de streaming.