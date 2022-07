Belinda le enseña a Jared Leto español durante sus vacaciones por Italia

La cantante Belinda no dudó en mostrar sus vacaciones y los días que compartió con el actor estadounidense Jared Leto, quien se encontraba con ella y un grupo de amigos en Italia. No solo eso, sino que le mostró al protagonista de Morbius –con quien mantiene una relación de amistad de al menos una década– cómo decir “con actitud” una particular frase en español.

“Eso mamona”, se escucha repetir al también vocalista de Thirty Seconds to Mars después del ejemplo de la intérprete de ‘Bella traición’, radicada en España. Belinda le insistió que debía sentirlo más por medio de un video que compartió a través de sus redes sociales, donde se ve a Leto sosteniendo una cuerda y con arné mientras otra de sus acompañantes escalaba.

“Verano 22, irrepetible”, lo tituló la actriz de Bienvenidos a Edén, serie de la que está grabando su segunda temporada. La publicación incluyó un look “mexicano” de Leto, quien se mostró sonriente con ropa veraniega, pero lo que sobresaltó fue el sombrero típico del país adornado con algunos colores, lo cual complementó su aspecto. En enero pasado el histrión también fue visto por una playa de Estados Unidos con un grupo en el que se encontraba Eiza González.

La relación de Belinda y Jared Leto

Aunque la cantante aseguró que llevan una amistad de años atrás, no fue hasta la pandemia que comenzaron a mostrarse más cercanos ya que fue invitada a una transmisión en vivo, en donde también lo hizo practicar su castellano.

Los fans especularon sobre un posible romance, aunque ella ha dejado claro que está enfocada en su retorno a la música luego de lanzar su sencillo ‘Las 12′ y afirmar que no tiene permitido tener novio. Leto no dudó en mostrar su admiración hacia ella cuando fue consultado sobre si –como otras exparejas como Christian Nodal, Criss Angel o Lupillo Rivera– se tatuaría en su honor.

“Estás hablando de una cantante muy talentosa y que es actriz. Sí, claro, ella es genial”, le respondió al Escorpión Dorado.