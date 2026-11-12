Concierto de Garbage gratis en el Zócalo: Fecha, horario, posible setlist, objetos prohibidos y todos los detalles

La Ciudad de México recibe a Garbage en el Zócalo, presentación que permitirá a sus seguidores escuchar en vivo y gratis algunos de los temas más representativos del rock alternativo de los años noventa.

Si piensas en ‘lanzarte’ para vivir la experiencia en la principal plaza del país, aquí te dejamos todo lo que debes saber para ir, saber qué cosas no llevar y lo que puedes esperar.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Garbage en el Zócalo?

El concierto de Garbage se realiza este sábado 14 de noviembre de 2026 a las 8:00 pm, en la Plaza de la Constitución (Zócalo) del Centro Histórico de la Ciudad de México. El acceso es libre, según informó la Secretaría de Cultura capitalina.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026

sábado 14 de noviembre de 2026 Horario: 8:00 pm

8:00 pm Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

Zócalo de la Ciudad de México Costo: entrada libre

¿Qué canciones podría tocar Garbage en el Zócalo? Posible setlist

Aunque se desconoce qué canciones podría interpretar Garbage en la plaza principal del país, es muy probable que incluyan temas que han sido recurrentes en sus últimas presentaciones, por ejemplo:

There’s No Future in Optimism

I Think I’m Paranoid

Stupid Girl

Chinese Fire Horse

Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Push It

Special

Only Happy When It Rains

También podrían presentarse temas como Queer y Vow, que forman parte de los primeros años de la agrupación.

¿Qué objetos están prohibidos en el concierto de Garbage?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una lista oficial de objetos prohibidos para el concierto de Garbage en CDMX. Sin embargo, es probable que se apliquen las restricciones habituales.

Estos fueron, por ejemplo, los objetos prohibidos para el histórico concierto de Shakira en el Zócalo en marzo pasado:

Bolsas voluminosas y mochilas grandes

Objetos punzocortantes

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Envases de vidrio y latas

Aerosoles

Pirotecnia

Sillas

Mascotas

¿Cómo llegar al Zócalo de CDMX para el concierto de Garbage?

Una de las alternativas más directas para llegar al concierto de Garbage es el Metro de la Ciudad de México. La estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2 (azul), se encuentra en Plaza de la Constitución. También puedes utilizar las estaciones Allende, de la misma línea, o Pino Suárez, que conecta las líneas 1 y 2, y caminar hacia el primer cuadro de la capital.

Otra opción es utilizar la Línea 4 del Metrobús, que cuenta con estaciones cercanas al Centro Histórico, como Museo de la Ciudad y Pino Suárez. Desde esos puntos puedes continuar a pie hacia el Zócalo. Debido a la concentración de asistentes y los posibles cierres viales por el espectáculo, se recomienda anticipar el traslado y consultar los avisos del transporte público antes de salir.

¿Quiénes son los integrantes de Garbage? Esto sabemos sobre la banda que se presenta en el Zócalo

Garbage se formó en 1993 y está integrado por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker. Su propuesta es una mezcla experimental de guitarras distorsionadas, ritmos electrónicos y atmósferas industriales.

La banda alcanzó reconocimiento internacional con sus discos Garbage (1995) y Version 2.0 (1998), producciones que impulsaron canciones como Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Push It y When I Grow Up.

Su discografía suma ocho álbumes de estudio, incluido Let All That We Imagine Be, publicado en 2025. A lo largo de su carrera también ha recibido seis nominaciones a los premios Grammy y reconocimientos en los eventos de MTV.