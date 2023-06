¡Garbage regresa a México! Esta será la fecha de preventa para su concierto en el Pepsi Center

Los anuncios de conciertos y festivales musicales están imparables: Ahora, se confirmó que la banda de rock alternativo Garbage regresará a nuestro país a inicios de septiembre.

El cuarteto se estará presentando el próximo 4 de septiembre en el Pepsi Center, ubicado en el WTC de la CDMX, donde presentarán su más reciente EP, titulado Witness To Your Love.

La misma banda hizo el anuncio a través de sus redes sociales, manifestando su emoción por regresar a la capital del país y deleitar a todos sus fanáticos mexicanos con canciones como ‘The World is Not Enough’, y ‘Stupid Girl’.

“Absolutamente encantados de anunciar que vamos a tocar en nuestra querida Ciudad de México, en el Pepsi Center WTC este próximo 4 de septiembre”, señaló la banda en su cuenta de Instagram.

Publicación de Garbage en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig se encuentran contentos por su próxima presentación en la capital del país, donde además de interpretar canciones que marcaron su éxito desde la década de los noventa, también incluirán sus más recientes temas, como ‘Witness To Your Love’, ‘Cities in Dust’, ‘Blue Betty’ y ‘Adam and Eva’, mismos que forman parte de su último EP.

La última vez que Garbage vino a México fue en 2018. En esa ocasión habían prometido venir a México en 2020, sin embargo, la pandemia por COVID-19 impidió que la agrupación cumpliera su cometido.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Garbage?

A través de un comunicado, Ocesa informó que la preventa para el concierto de Garbage tendrá lugar los días 3 y 4 de julio, y tendrás la oportunidad de adquirir tus entradas a 3, 5 y 10 meses sin intereses.

Cartel de Garbage en México. (Foto: Ocesa)

A diferencia de otros eventos, en esta ocasión estará disponible únicamente para tarjetahabientes HSBC. La venta general iniciará un día después, el 5 de julio, a través de la página de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.