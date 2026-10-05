Vaslav, el marinero que quiso ser sirena, hace brillar al Cervantino 2026: ‘Que se les abra el corazón’

Olivier Normand interpretó a Vaslav durante su presentación en las Catacumbas del Mesón de San Antonio. Foto: Nayeli Reyes Castro.

El viaje de Olivier Normand comienza con un gorro de marinero, con el cual también busca ser sirena. Todas las noches se alza sobre unos tacones de aguja, con un vestido negro entallado —como dicta la elegancia de la sencillez francesa—, y con un collar de plata y oro —contrario a la norma de ser mujer de uno u otro—, porque en el cabaret “mientras brille, combina”, dice alegremente.

Bajo el alter ego de Vaslav de Folleterre, el artista francés llevó todo su brillo a las Catacumbas del Mesón de San Antonio durante el primer fin de semana de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) en Guanajuato, donde Francia es el país invitado.

Vaslav es un personaje que salió al escenario por primera vez en 2018, en el emblemático cabaret parisino Madame Arthur. La pieza es un viaje performativo y musical que se inspira en la figura poética y transgresora de Jean Genet; en esta ocasión fue por primera vez en español en lugar de francés.

Olivier Normand llevó a Vaslav, su personaje de cabaret, al Festival Internacional Cervantino 2026 en Guanajuato. (Foto: Cuartoscuro.com). (Camila Ayala Benabib)

Olivier, quien ha jugado con los límites de la danza, el canto y la actuación, se enamoró del cabaret por su flexibilidad y apertura: “Puedo hacer lo que quiero”, dice en entrevista.

Y esa libertad la extendió hasta las entrañas de Guanajuato, con referencias mexicanas a la villana de telenovelas Soraya Montenegro y una interpretación de ‘Paloma negra’ con su místico shruti box (instrumento indio de meditación), para conseguir “una mezcla alegre, como unos ricos chilaquiles”.

“Cada vez que lo hago en una ciudad diferente, contextualizo (...) Trabajé mucho para descubrir la cultura mexicana: escuché a Chavela Vargas, a Lila Downs, leí a Octavio Paz, como para impregnarme de la cultura y encontrar unos chistes y regalitos para el público mexicano”.

Vaslav —especializado en canto barroco en los conservatorios de Montpellier— estiró los límites musicales, Monteverdi, Caetano Veloso, Nirvana, la chanson francesa y hasta Bob Marley.

Vaslav apareció en el escenario con un vestido negro, tacones de aguja y un característico gorro de marinero. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Además, expresó sus preocupaciones políticas por el acecho de la ultra derecha en Francia: “Si la izquierda no consigue ponerse de acuerdo, me presento yo para la presidencia”, bromeó en el show.

El cabaret donde Vaslav encontró la libertad

El mayor deseo de Normand es que el público salga del espectáculo con una perspectiva de la vida distinta: “Me gustaría que se les abra el corazón, con fe en la capacidad de transformarse y en ver que las cosas no son cerradas, que los géneros no son duros, que el horizonte se va abriendo (...) las identidades no son tan fijas como se cree, se pueden cambiar”.

Durante el cabaret, incluso abordó su experiencia con las identidades como hombre cisgénero y travesti de espectáculos —no trans y no drag queen—: “nunca me sentí tan masculino que cuando me travestí”. En el cabaret, encontró “la alegría de poder ser otra, la libertad”.

“Fue una libertad increíble (...) Estoy tranquilo con mi masculinidad, con mi feminidad, pero cuando me travestí me di cuenta que no estaba tan deconstruido, que todavía había un poco de vergüenza, todavía un poco de ‘uy, no sé si me atrevo a decirlo’ (...) me tomó tiempo encontrar el poder, la potencia”, agrega.

El espectáculo de Vaslav combinó cabaret, canto, actuación y referencias a la cultura mexicana. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

De acuerdo con Olivier, el cabaret fue un lugar de resguardo también para las mujeres trans en otras épocas, pues la homosexualidad se despenalizó hasta la década de los 80.

“Hoy es ambiguo porque hay una moda del cabaret en Francia muy fuerte. Pero al mismo tiempo la derecha fascista se está subiendo y las personas son molestadas en la calle (...) tengo miedo para futuro (...) no sé lo que va a pasar”.

Además de las risas y la experiencia musical, Olivier también quiere dejar un mensaje esperanzador con el cabaret: “Aunque las cosas sean cosas sean difíciles y políticamente complicadas, que la gente sepa que hay lugares de expansión del ánima, del placer, de la comunicación, del intercambio”.

Francia en el 54° Festival Internacional Cervantino (FIC)

Francia participa como país invitado de honor del FIC 2026, que se lleva a cabo del 3 al 18 de octubre en Guanajuato y en varios estados con el Circuito Cervantino.

La programación, colaboración entre la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés para América Latina (IFAL) y el FIC, incluye una amplia oferta y hasta La Maison de France, un espacio con cocina fusión, croissants, fotografías de la vida cotidiana parisina y más.

Estos son algunos proyectos destacados de la programación francesa.

Puedes revisar la programación completa en el sitio oficial del Cervantino 2026.