Último concierto de Alfredo Olivas en CDMX antes de retiro indefinido: Fecha, precio de boletos y detalles

Alfredo Olivas tendrá dos shows de despedida en la CDMX antes de su retiro temporal.

‘En definitiva’, los seguidores del cantante Alfredo Olivas en CDMX solo tienen un par de oportunidades para verlo en vivo antes de su retiro indefinido, mismo que anunció hace unos días.

A través de redes sociales, el intérprete de ‘El precio de la soledad’ dio a conocer que, tras finalizar sus presentaciones que conforman la gira Vivo, se tomará una pausa de los escenarios y la música.

En Ciudad de México tendrá este fin de semana dos presentaciones en la Monumental Plaza de Toros, y serán sus últimos shows de 2025. A partir del 10 de enero, Olivas se aleja de los reflectores.

¿Por qué se retira Alfredo Olivas?

Después de una presentación, el cantante subió un video a sus redes sociales y después lo borró (aunque este fue rescatado y replicado por diversos seguidores) en donde anuncia que una serie de problemas lo llevaron a tomar la decisión.

“Me encuentro ‘nefastiado’ por esta situación, y cuando estoy arriba del escenario no me puedo defender, no puedo dar noticias. Es por ende que les platico (…) tomaré un receso. No sé hasta cuándo, no sé hasta dónde, pero nos vamos a replantear muchas cosas del ámbito de la vida porque lo necesitamos, mi gente”, compartió.

En redes sociales se especula que el contenido de sus letras, así como la prohibición de corridos en algunos estados e incluso amenazas contra el artista, son lo que lo motiva a descansar un tiempo.

Dicho retiró será después de su concierto en León, Guanajuato, el próximo 10 de enero, donde ya tenía un compromiso pactado tiempo atrás. Su última presentación en la Ciudad de México es este fin de semana.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Alfredo Olivas en CDMX?

Originalmente, su último concierto en la capital del país sería el 20 de diciembre, pero gracias a la alta demanda abrió una fecha más, el 19 de diciembre.

Ambos conciertos serán en la Monumental Plaza de Toros México, ubicada al lado del estadio Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, sin embargo, el show del sábado ya está agotado.

Alfredo Olivas se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Precio de los boletos para Alfredo Olivas en CDMX

Todavía hay bastante disponibilidad para el concierto de Alfredo Olivas este 19 de diciembre en Ciudad de México. Los boletos se pueden adquirir en la página de FunTicket.

El costo de las entradas varía dependiendo la zona en la que adquieras boleto, y va de 690 a 4 mil 590 pesos; para ser más precisos, estos son los precios:

Vivo VIP - 4 mil 590 pesos.

Barrera - 3 mil 290 pesos

Primer Tendido - 2 mil 590 pesos

Segundo Tendido - 1,690 pesos

Palco - 1,690 pesos

Lumbrera - 1,190 pesos

General - 690 pesos.

El costo no incluye cargos por servicio aplicados a la venta de boletos. Sin embargo, también se pueden adquirir en las taquillas de FunTicket ubicadas en la plaza comercial Fórum Buenavista, al lado de Cinépolis.

Estas presentaciones son parte de Vivo, gira de Alfredo Olivas que llevó a varias ciudades de la República y está próxima a concluir.

Alfredo Olivas abrió una fecha más en CDMX. (FunTicket)

‘Vivo’, de Alfredo Olivas: ¿Cuándo y dónde son sus últimos conciertos de la gira?

Después de sus shows en CDMX, Alfredo Olivas descansa el resto de 2025, y para 2026 tiene dos conciertos agendados en Arandas, Jalisco, y León, Guanajuato, los próximos 9 y 10 de enero del 2026 respectivamente.

Al finalizar aquellos conciertos viene la pausa indefinida de Alfredo Olivas, quien en los últimos años se coronó como uno de los artistas de regional mexicano más populares en México.