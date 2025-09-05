Concierto de Residente en el Zócalo: ¿Dónde y a qué hora ver la presentación en la CDMX EN VIVO?

Estos son los sitios de transmisión del concierto de Residente en el Zócalo. (Foto: Cuartoscuro/Michael Balam/Andrea Murcia/Freepik)

¿No puedes ir y bailar el ‘Electro movimiento’? El concierto de Residente en el Zócalo de la CDMX del sábado 6 de septiembre se transmite en vivo en diferentes canales y sitios web para seguirlo desde un dispositivo móvil, computadora o televisión.

Esta es la segunda presentación del intérprete de ‘Ojos color sol’ en la Plaza de la Constitución, la primera de ellas fue en 2019, año en que se sumó a la lista de artistas que pueden ‘presumir’ un show en el Zócalo como Los Fabulosos Cadillacs, que rompió récord de asistencia.

El rapero puertorriqueño René Pérez más conocido como “Residente” se presenta en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Michael Balam Chan)

¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Residente en la CDMX?

El concierto gratuito de Residente, quien colaboró con BZRP para la Music Session Vol. 49, se puede ver desde la comodidad de tu casa (o desde donde quieras) siempre y cuando tengas un dispositivo móvil o una televisión.

El show del intérprete de ‘No hay nadie como tú’ tiene diferentes sitios de transmisión, el primero de ellos es en el canal Capital 21 de la TV abierta o en sus redes sociales oficiales.

La segunda opción es en el Canal Catorce, de igual manera en la televisión abierta o en su cuenta oficial de YouTube.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también confirmó la transmisión del concierto de Residente en sus redes sociales oficiales.

En caso de que asistas al concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México y no puedas acceder a la Plaza de la Constitución, puedes seguir el show en vivo desde las pantallas instaladas en las calles aledañas.

¿A qué hora ver EN VIVO el concierto de Residente desde el Zócalo?

Las transmisiones del concierto gratuito desde el Zócalo de la CDMX comienzan a las 8:00 p.m, mismo horario pactado para que el artista puertorriqueño suba al escenario, es decir, que la transmisión es en vivo.

Sin embargo, previo a que comience el show del intérprete de ‘Electro Movimiento’, están programadas las presentaciones de diferentes raperas, entre ellas la freestyler Azuky, las cuales no van a transmitir.

¿Quiénes son las invitadas al concierto de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México?

La música del exvocalista de Calle 13 no es la única voz que se escuchará en el concierto desde el Zócalo de la CDMX este 6 de septiembre, también las voces de las cantantes del proyecto Mujer en Cypher. Barras, beatsy.

El grupo de raperas está compuesto por las siguientes cantautoras, la mayoría de ellas mexicanas: