Pero no usen a Rugal: Arman torneo de ‘King of Fighters’ en Iztapalapa con registro gratis y premios

Arman torneo de King of Fighters en Iztapalapa y te contamos cómo te puedes registrar (Fotoarte: El Financiero / Créditos: SNK, Cuartoscuro).

¡Prepara tu ‘quinto’! Y es que la alcaldía Iztapalapa será el escenario de un torneo de King of Fighters, donde jugadores de todos los niveles podrán medir sus habilidades con una de las entregas más emblemáticos de esta popular saga de videojuegos de peleas.

Con premios, un ambiente anunciado como casual que se puede tornar competitivo y la oportunidad de revivir la nostalgia de las clásicas retas de horas y horas en las ’maquinitas’ con el cambio de las tortillas, este evento se perfila como una cita obligada para los fanáticos de este videojuego.

¿Te atreves a poner a prueba tus habilidades? No importa que estés un poco oxidado. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la fecha, el registro y las reglas del torneo por el 26 Aniversario del Centro Cultural Iztapalapa.

¿Cuándo y dónde será el torneo de King of Fighters en Iztapalapa?

El torneo se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural Iztapalapa, ubicado en Combate de Celaya s/n, U.H. Vicente Guerrero, en la Ciudad de México. Muy cerca del famoso ‘Barco Utopía’ casi en la esquina de Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

El evento se desarrollará entre las 13:00 y las 16:00 horas. Se recomienda llegar al menos 20 minutos antes para completar confirmar asistencia.

Además, debes considerar que el título que se disputará el torneo será el The King of Fighters 2002: Unlimited Match para PlayStation 4.

Evento : Torneo de The King of Fighters 2002

: Torneo de Fecha : Domingo 7 de septiembre de 2025

: Domingo 7 de septiembre de 2025 Hora : 13:00 a 16:00 horas (CDMX)

: 13:00 a 16:00 horas (CDMX) Sede: Centro Cultural Iztapalapa en Combate de Celaya S/N, U.H. Vicente Guerrero, Iztapalapa, 09200 Ciudad de México, CDMX

¿Cómo participar en el torneo de King of Fighters 2002 Unlimited Match?

Los interesados en participar deben registrarse gratuitamente mediante un formulario de Google. Es necesario proporcionar los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico, teléfono, edad, alcaldía en donde vive el participante y colonia, además de que podrás unirte al WhatsApp del Centro Cultural Iztapalapa.

Ten en cuenta que los cupos están limitados a 20 personas y la demanda puede ser alta conforme se difunda la información y llegue a manos de interesados, así que es fundamental completar el registro lo antes posible.

¿Qué premios se ofrecerán en el torneo de King of Fighters 2002?

El ganador no solo se llevará el título de mejor jugador (de Iztapalapa, claro), sino también un premio sorpresa. Sin embargo, los organizadores aún no han revelado detalles específicos sobre este galardón.

Tampoco se dieron a conocer con precisión cuál será el formato de competencia o las reglas del torneo, por lo que deberás llegar lo mejor preparado.

Ante esto, te recomendamos tener las mejores sinergias entre tus personajes, activaciones de Max Mode (o ‘quinto’ para los de vieja escuela), combinaciones básicas, así como practicar preferentemente en la plataforma PlayStation 4, plataforma en que se jugará oficialmente. Y claro, hagas lo que hagas, juega con honor y NO escojas a Rugal.

¿Qué es ‘King of Fighters 2002 Unlimited Match’?

King of Fighters 2002 Unlimited Match (KOF 2002 UM) es una versión mejorada del clásico juego de pelea creado por SNK. En este título, los jugadores pueden disfrutar de batallas con un roster de 66 personajes.

Como es la fórmula clásica, el juego permite crear equipos de tres luchadores y participar en combates dinámicos y estratégicos. ¡Así que diviértete en el torneo!