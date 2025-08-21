‘Eternamente Xava’ Drago: Coda hará homenaje tras muerte del vocalista; fecha, horario y lo que debes saber

Xava Drago murió este 21 de agosto. Coda y amigos músicos del rock en español le rendirán homenaje.

El rock mexicano pierde a una de sus grandes estrellas: muere Xava Drago, vocalista de Coda y una de las voces más emblemáticas de los años 90. Su partida deja una profunda huella en la música y en sus seguidores, quienes ahora tendrán la oportunidad de rendirle tributo en un evento que promete ser histórico.

El próximo mes, el Salón La Maraka, en la Ciudad de México, abre sus puertas para celebrar la vida y el legado de este ícono del rock en español. El homenaje no solo recordará su carrera musical, también será una fiesta de unidad entre amigos, colegas y fanáticos que lo acompañaron durante décadas.

La noticia del homenaje genera gran expectativa, pues se trata de un encuentro en el que convergen distintas generaciones de músicos y público, todos reunidos con un mismo propósito: honrar a un artista que dedicó su vida a la música y que será recordado como una de las voces más poderosas del rock latino.

¿Quién fue Xava Drago y por qué es un ícono del rock mexicano?

Xava Drago, cuyo nombre real fue Salvador Aguilar Hurtado, alcanzó fama nacional e internacional como vocalista de Coda, una banda que marcó a toda una generación con temas como ‘Aún’, ‘Tócame’ y ‘Veinte para las doce’.

Su capacidad para transmitir fuerza y sensibilidad en cada interpretación lo convirtió en un referente dentro del rock en español.

La trayectoria del músico no se limitó a Coda. También emprendió proyectos como solista en los que exploró nuevas sonoridades y profundizó en temas de identidad cultural.

Esa versatilidad lo mantuvo vigente por más de tres décadas y posicionó como un artista respetado dentro y fuera de México. Su carisma en el escenario y la conexión con sus fans fueron elementos clave para consolidar su estatus como ícono.

‘Eternamente Xava’: ¿Cuáles son los detalles del homenaje en La Maraka?

El homenaje a Xava Drago se realizará el 25 de septiembre de 2025 en el recinto La Maraka, ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Los organizadores destacan que será una noche especial, con un repertorio lleno de recuerdos y canciones que marcaron la historia del grupo.

Xava Drago dejó un mensaje en sus redes sociales para despedirse luego de su muerte. (Foto: Captura de pantalla)

Además, se busca crear una atmósfera de hermandad rockera, donde los asistentes puedan recordar a Drago no desde la tristeza, sino desde la música y energía que siempre transmitió.

La apertura de puertas está programada para las 20:00 horas, mientras que el espectáculo dará inicio a las 21:30. Se espera una velada que combine emotividad con la fuerza del rock, en un entorno que celebrará la vida del cantante. Estos son los detalles más precisos:

Fecha : jueves 25 de septiembre de 2025

: jueves 25 de septiembre de 2025 Horario : 21:30 horas; apertura de puertas 20:00 horas.

: 21:30 horas; apertura de puertas 20:00 horas. Sede: Salón La Maraka (Calle Mitla 410, col. Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, CDMX).

Artistas confirmados para el homenaje a Xava Drago

El cartel reúne a figuras de primer nivel dentro del rock en español. Hasta el momento están confirmados:

Clavería (La Ley)

Stone (Víctimas del Dr. Cerebro)

Vampiro (Jaguares, Maná)

Kenny (Kenny y Los Eléctricos)

Alfonso Fors (Cuca)

Claudio (Radio Kaos)

Kazz (Amantes de Lola)

David Chirino (La Ley).

A este lineup se suman invitados especiales como Salvador Moreno (La Castañeda), Cha (Gran Sur, Fobia), Tony Méndez (Kerigma), Lalo Carrillo, Sergio Aguilar, Dani Villareal, Manuel Vázquez, Tavo Cabré y Héctor Quijada (La Lupita).

Todos ellos conforman un ensamble de lujo para rendir tributo a la voz que definió gran parte del rock nacional de los 90.

El cantante Xava Drago padecía cáncer de estómago, mismo que le diagnosticaron en etapa avanzada. (Cuartoscuro / Shutterstock)

¿Cómo participar en el homenaje a Xava Drago? Precio de los boletos

Los boletos para el evento ‘Eternamente Xava’ ya están a la venta y cuentan con diferentes localidades: VIP ORO, VIP, Preferente, General y Vista Parcial, y los precios oscilan entre 400 y 700 pesos, lo que permite a los asistentes elegir la opción que más se ajuste a sus posibilidades.

VIP ORO: 700 pesos

VIP: 600 pesos

VIP PA: 500 pesos

Preferente: 500 pesos

General: 500 pesos

Vista Parcial: 400 pesos.

Asistir a este concierto homenaje no es solo presenciar un espectáculo, es también un acto de agradecimiento hacia un artista que entregó su vida al rock. Quienes participen serán parte de una noche irrepetible en la historia musical del país.

El homenaje a Xava Drago en La Maraka es mucho más que un tributo; es una oportunidad para celebrar a un artista que marcó la historia del rock en español. Será una noche donde el recuerdo y la música se fusionarán en un evento que quedará grabado en la memoria de miles de fanáticos.