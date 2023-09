‘Come together!’ Paul McCartney anuncia segunda fecha del ‘Got Back Tour’ en el Foro Sol

¿Listo para cantar ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ en la CDMX? La leyenda musical Paul McCartney, quien formó parte de Los Beatle, anunció una segunda fecha para su visita a México.

Paul McCartney es un artista inglés originario de la ciudad de Liverpool, aparte de su paso por Los Beatles, es reconocido por su carrera de solista que incluye el lanzamiento de sencillos como ‘Another Day’, ‘Maybe I’m Amazed’, entre otros.

A finales de agosto, Paul McCartney reveló que su gira musical llamada Get Back Tour tendría solo una visita a México; sin embargo, debido a la alta demanda de sus fanáticos, el artista abrió otra fecha para dar otra presentación musical en tierras ‘chilangas’.

Los conciertos de Paul McCartney en CDMX forman parte del 'GOT BACK tour'. (Foto: Cuartoscuro / Sara Ortíz)

¿Cuándo son los conciertos de Paul McCartney en México?

Por medio de las redes sociales de Ocesa, se reveló la nueva fecha de Paul McCartney en México. Ambos eventos tomarán lugar a mediados de noviembre.

La última vez que el ex Beatle visitó a la CDMX, fue hace seis años, cuando ofreció un concierto en el Estado Azteca como parte de su gira One on One, además dio una presentación gratuita en la plancha del Zócalo capitalino.

La primera fecha será el martes 14 de noviembre, los boletos para este día pueden estar sujetos a disponibilidad debido a que la venta general se abrió el pasado 2 de septiembre.

La segunda fecha del Got Back Tour de Paul McCartney será el jueves 16 de noviembre en el mismo recinto que su anterior concierto.

¿Cuándo es la preventa para Paul McCartney en México?

Los organizadores del evento revelaron que en esta ocasión la preventa y venta de boletos para ver a Paul McCartney es por medio de la plataforma de Ticketmaster.

Para poder acceder a la preventa en necesario ser clientes del banco Citibanamex y contar con alguna de sus tarjetas de crédito. Estas son las fechas en las que se podrán consultar las entradas para ver a Paul McCartney:

El próximo 7 de septiembre , desde las 14:00 hasta las 23:00 horas, se habilitará la preventa de Citibanamex en la plataforma de Ticketmaster.

, desde las 14:00 hasta las 23:00 horas, se habilitará la preventa de Citibanamex en la plataforma de Ticketmaster. Un día después, el 8 de septiembre, se habilitará la venta general a partir de las 14:00 horas.

El cantante Paul McCartney tendrá dos conciertos en la CDMX. (Foto: Twitter / @ocesa_total)

¿Cuánto cuestan los boletos para Paul McCartney en México?

A través de un comunicado, Ocesa compartió los precios que tienen los boletos de Paul McCartney. Estos varían dependiendo de la sección y los cargos por servicio que pueden tener.

Naranja C: 680 pesos

Verde C: 980 pesos

Naranja B: 1,580 pesos

Verde B: 1,980 pesos

Naranja A: 2,480 pesos

Verde A: 3,080 pesos

General B: 1,180 pesos

Azul: 3,880 pesos

Morado: 4,480 pesos

Rosa: 5,080 pesos

Oro: 5,580 pesos

Platino: 6,580 pesos

Diamante: 12,080 pesos

Mapa del recinto en el que se presentará Paul McCartney. (Foto: Ticketmaster)

¿En dónde son los conciertos de Paul McCartney en México?

Todos los conciertos de Paul McCartney se llevarán a cabo dentro del Foro Sol, se desconoce si habrá una tercera fecha.

Coincidentemente, la creación del Foro Sol tomó lugar a finales de la década de los 90 por una idea que tuvo el exmánager de Paul McCartney; sin embargo, el primer concierto del recinto fue uno de Madonna en 1993.

Esta es la dirección del Foro Sol de la CDMX: Vialidad Río de la Piedad, Granjas México, alcaldía Iztacalco.