‘M’ de Motomami en CDMX: Sigue aquí el concierto de Rosalía en el Zócalo EN VIVO

Este 28 de abril, Rosalía regresa a México para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, a menos de un mes visitar la capital del país para su presentación en el festival Ceremonia.

18 días desde que Claudia Sheinbaum la anunció fueron los que tuvieron que esperar las y los fans de Rosalía para verla en la plancha capitalina, donde desde la madrugada de este viernes comenzaron a llegar algunos jóvenes para acampar y asegurar un lugar hasta enfrente.

A diferencia de sus anteriores presentaciones, este show podría ser el más grande de su carrera debido al aforo de la Plaza de la Constitución, que ha reportado más de 200 mil asistentes en otros eventos.

¡Llegó la Motomami! Así va el concierto de Rosalía en el Zócalo

Hacia las 20:50 horas empezó a sonar la música de ‘DESPECHÁ', misma canción que empezaron a corear los cientos de asistentes a la Plaza de la Constitución. Después, vino ‘LLYLM’.

Otra de las canciones que sonó alrededor de las 20:42 horas fue ‘La Noche de Anoche’, una colaboración que la ‘Motomami’ hizo con Bad Bunny, aunque en este Zócalo la interpretó sola.

Desde los primeros minutos de su show, la cantante fue recibida con el aplauso del público mexicano, que comenzó a lanzarle obsequios hacia el escenario, mismos que ella levantó con emoción.

“Esta plaza ya era bonita, me terminó de enamorar, muchas gracias, México, me siento muy agradecida. Este me lo guardo para la colección (un peluche que le lanzaron)”, expresó la cantante de 30 años.

Alrededor de las 20:25 horas llegó Rosalía al escenario del Zócalo Capitalino. Con un outfit azul marino y detalles en color rojo, la artista catalana salió cantando ‘SAOKO’, uno de sus temas más populares.

Rosalía llegando al escenario del Zócalo Capitalino. (Foto: Nayeli Reyes)

Previo al concierto: Fans de Rosalía llegaron desde muy temprano

20:17 horas: Al no ver señales de Rosalía, sus fans comienzan a gritar: “Motomami, motomami” esperando que salga pronto a dar su show.

Pasadas las 20 horas y Rosalía todavía no aparece en el escenario, pero eso no le quita la energía a sus fans, quienes cantan y bailan al ritmo de ‘SAOKO’, aunque el DJ que está poniendo la música no es del total agrado de los asistentes; empeizan a sonar chiflidos porque a las 20:11 horas sigue sin salir Rosalía.

Fans de Rosalía en el Zócalo. (Foto: Nayeli Reyes)

Con 10 minutos faltantes para que salga Rosalía al escenario, comienzan a sonar corridos tumbados de artistas como Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano.

A una hora de iniciar, la plancha capitalina se encuentra con algunos huecos. De acuerdo con nuestros reporteros Rubén Ortega y Nayeli Reyes, no se ha llenado como se tenía contemplado en un inicio.

Y no solo hubo jóvenes que llegaron desde temprano: También los que viajaron varias horas para ver a la artista española, provenientes de otros estados. Entre ellos están Ángel y Joaquín, quienes vinieron desde Oaxaca y Michoacán respectivamente para presenciar el concierto de Rosalía.

Fans de Rosalía en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Rubén Ortega)

Hacia las 17:30 horas, la plancha capitalina ya se encontraba a un 50 por ciento de su capacidad aproximadamente; el movimiento era constante, y sus fans comienzan a agarrar sus lugares para ver a la ‘Motomami’ cantar sus más grandes éxitos.

Imagen del Zócalo alrededor de las 17:30 horas del 28 de abril de 2023. (Foto: Webcams de México)

El Financiero tuvo la oportunidad de platicar con algunos fans de Rosalía que desde las primeras horas de este 28 de abril ya estaban en el Zócalo para esperar el concierto de la ‘Motomami’.

Una joven llamada Miriam comentó que ella y sus acompañantes están desde las 8 de la mañana aguardando la llegada de la artista catalana, que hará su cierre del Motomami Worl Tour por América en este sitio, de acuerdo con Ocesa.

Fans de Rosalía en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Rubén Ortega)

Sin embargo, al ver que había mucha gente en las primeras filas decidieron recorrerse a un sitio más cómodo.

Emmanuel y Max también platicaron con El Financiero y nos compartieron que desde días previos estuvieron preparando sus outfits, mismos que lucieron en la plancha del Zócalo.

A diferencia de las jóvenes anteriores, ellos llegaron alrededor de las 16:00 horas, cuando comenzaba a llenarse.

Fans de Rosalía en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Rubén Ortega)

Con información de Nayeli Reyes y Rubén Ortega