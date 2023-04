Rosalía en el Zócalo: Así se ven las filas y campamentos de fans horas previas al concierto

Los campamentos de fans en el Zócalo comenzaron a montarse desde la madrugada de este 28 de abril. Decenas de fans de Rosalía se adelantaron más de 12 horas a la sede del concierto de la ‘Motomami’ con la esperanza de afianzar lugares privilegiados en el show.

Casa de campaña, colchonetas, contenedores de plástico, botellas de agua y jóvenes cubiertos con sudaderas y rompevientos fueron parte del paisaje en la Plaza de la Constitución.

Así va el ingreso al Zócalo

Tras la instalación de vallas en la plancha del Zócalo se dio ingreso a los primeros 500 jóvenes, quienes de inmediato buscaron los sitios más cercanos al gran templete donde se presentará Rosalía alrededor de la 20:00 h.

De acuerdo con video difundidos por Árgel Gómez Concheiro, Director General de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la CDMX, los asistentes comenzaron a circular por las rutas marcadas por las autoridades para ingresar al lugar.

Algunos corrían por las avenidas que desembocan a la plaza para tomar la delantera y ganar el mejor sitio.

Las sombrillas, sombreros y gorras comenzaron a lucir entre las personas que esperarán casi mediodía a la hora marcada.

Campamentos en el Zócalo capitalino. (Foto Twitter @argelconcheiro)

Policías vigilan el ingreso al Zócalo capitalino. (Foto Twitter @argelconcheiro)

Asistentes se protegen del sol mientras hacen la larga espera para el inicio del show de Rosalía. (Foto Twitter @argelconcheiro)

Primeros jóvenes ingresan al Zócalo para el concierto de Rosalía. (Foto Twitter @argelconcheiro)

Primeros asistentes en instalarse cerca del escenario en el Zócalo. (Foto Twitter @argelconcheiro)

Rosalía saldrá al escenario alrededor de las 20:00 h para presentar su último material discográfico y algunos temas de sus álbumes y colaboraciones anteriores.

Dadas las últimas presentaciones de Rosalía, este es el posible setlist que presentaría en el Zócalo capitalino.

Saoko

Bizcochito

La Fama

De Aquí No Sales / Bulerías

La Noche de Anoche

Linda

Diablo

Despechá

LLYLM

Blinding Lights (Remix) (The Weeknd con ROSALÍA cover)

Hentai

Candy (Remix)

Motomami

Pienso en tu Mirá

La Combi Versace

Con Altura

Beso

Vampiros

Héroe (cover de Enrique Iglesias)

Malamente

Chicken Teriyaki

CUUUUuuuuuute

Campamento e ingreso de los primeros 500 jóvenes para ver a Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México.

La cultura es un derecho, no un privilegio. pic.twitter.com/QAN6TZMGa3 — Argel GC (@argelconcheiro) April 28, 2023

Lo que necesitas saber antes de ir al concierto de Rosalía

Calles cerradas

LA OVIALSSC señaló que las siguientes calles estarán cerradas, por lo que hizo un llamado a los conductores para que tomen sus precauciones y salgan con anticipación:

Calle 5 de Mayo

Calle Corregidora

Calle 5 de Febrero

José María Pino Suárez

Avenida 20 de Noviembre

Plaza de la Constitución

Transporte

El gobierno de la CDMX anunció algunas consideraciones sobre el transporte disponible para llegar al Zócalo y salir de este una vez finalizado el concierto de Rosalía.

El Metro ampliará su horario hasta la 1:00 horas del sábado 29 de abril en las líneas 2, 3, 8, 9, B, y parte de la línea 1.

Recuerda que la estación Zócalo estará cerrada desde las 00:00 h del viernes, pero puedes caminar a las estaciones de Allende, Bellas Artes o Salto del Agua.

Los autobuses de RTP que dan servicio provisional en algunas estaciones de la Línea 1 también tendrán horario especial.

A partir de las 18:00 horas darán servicio solo sobre Avenida Fray Servando por lo que estará sin servicio el módulo en Plaza San Jerónimo.

El servicio de la línea 4 del Metrobús también tendrá modificaciones en su horario desde las 10:00 y hasta las 24:00 horas.

En caso de que te lances, pero no alcances lugar en la plancha del Zócalo, las autoridades instalarán 18 pantallas en sitios aledaños para que los miles de asistentes puedan disfrutar del show.

Clima en la CDMX este 28 de abril

Según el portal especializado de Meteored el clima para este 28 de abril en la CDMX será caluroso pero con un 50 por ciento de probabilidad de lluvia entre las 15:00 y 18:00 horas. El sitio web señala que a partir de las 21:00 h podría haber cielo despejado.

Es por ello que te recomendamos ir con un atuendo que te permita aguantar el calor y que te cubra de la posible lluvia como un impermeable, botas o alguna capa plastificada.

Objetos prohibidos en el concierto de Rosalía

Como parte de la guía para los asistentes se te pide que consideres las condiciones climáticas y estés preparado para eventuales lluvias con un impermeable (no uses paraguas que impidan la vista), chamarra y calzado cómodo. No pierdas de vista a los menores de edad si es que vas acompañado.

Cuida tus pertenencias de valor, aunque es importante que evites llevar los siguientes objetos: