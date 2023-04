¿Vas al concierto de Rosalía? Aquí estarán ubicadas las 18 pantallas gigantes en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de recomendaciones para el concierto gratuito de la catalana Rosalía este viernes 28 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

Si entre tus planes está lanzarte debes prevenirte con los horarios de transporte y otros datos que tienes que conocer para que tengas una experiencia al 100.

Será a partir de las 20:00 horas que la cantante -que viene de presentarse en Coachella 2023- salga al escenario para interpretar canciones como ‘Despechá’, ‘La fama’ y ‘Con altura’.

¿Dónde se ubicarán las pantallas de Rosalía en el Zócalo?

Si no alcanzas un buen lugar en la plancha del Zócalo, no te preocupes, pues las autoridades instalarán 18 pantallas en sitios aledaños para que los miles de asistentes puedan disfrutar del show. A continuación, las ubicaciones:

20 de Noviembre (6 pantallas)

Pino Suárez (6 pantallas)

5 de Mayo (2 pantallas)

Avenida Juárez (4 pantallas).

Objetos prohibidos en el concierto de Rosalía

Como parte de la guía para los asistentes se te pide que consideres las condiciones climáticas y estés preparado para eventuales lluvias con un impermeable (no uses paraguas que impidan la vista), chamarra y calzado cómodo. No pierdas de vista a los menores de edad si es que vas acompañado.

Cuida tus pertenencias de valor, aunque es importante que evites llevar los siguientes objetos:

Mochilas

Objetos pesados o voluminosos

Objetos punzocortantes

Sillas

Envases de vidrio / latas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Drones

Pirotecnia

Bebidas alcohólicas.

Accesos al Zócalo de la CDMX

Los accesos principales a la Plaza de la Constitución estarán en las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Como prevención el gobierno se coordinará con la Base Morelos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Bomberos. Se colocarán filtros de revisión por tu seguridad, por lo que debes cooperar para hacer un ingreso fluido.

20 de noviembre

Izazaga

5 de febrero

Pino Suárez.

Ubica las vías de evacuación y, por cualquier cosa, acuerda con tus acompañantes un punto de reunión en caso de separarse y, si tienes alergias o enfermedades importantes, porta una tarjeta de seguridad o identificación con tu información clínica.

Módulos de servicio médico

Si surgiera alguna emergencia durante el evento, es importante que conozcas dónde se ubicarán módulos de salud. Es recomendable que te mantengas hidratado: