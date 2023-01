Premios Razzie: Se disculpan por nominar a Ryan Kiera Armstrong, actriz de 12 años

Los Premios Razzie reconocen lo peor del cine en Hollywood en contraparte de los premios Oscar, por lo que la organización emitió un comunicado disculpándose por la inclusión de Ryan Kiera Armstrong, de 12 años, en la categoría de peor actriz por su papel en la película Firestarter.

Después de despertar diversas críticas en redes sociales, los organizadores reconocieron su error y retiraron el nombre de la menor de edad. Esto llega poco después de otra polémica que protagonizaron, por la cual también retiraron su premio a Bruce Willis tras su diagnóstico de afasia en abril del año pasado.

Los Razzie se disculpan por nominación

En su lista anual ya no aparece la actriz que formó parte del filme de ciencia ficción y suspenso estadounidense de 2022, dirigido por Keith Thomas. En un comunicado de The Golden Raspberry Awards –como se llaman oficialmente–, su cofundador, John B. Wilson, aceptó que no actuaron de buena forma.

“A veces haces las cosas sin pensar, y luego te señalan por ello. Entonces lo entiendes. Es por eso que se crearon los Razzies en primer lugar. La reciente crítica, válida, sobre la elección de Armstrong, de 11 años, como nominada para uno de nuestros premios, llamó nuestra atención por insensibles que hemos sido en este caso”, explicó vía CNN.

De acuerdo con la organización, en el futuro solamente incluirán a mayores de edad para evitar futuras controversias. “Como resultado, eliminamos el nombre de Armstrong de la boleta final que nuestros miembros emitirán el próximo mes. También creemos que se le debe una disculpa pública y queremos decir que lamentamos cualquier daño que haya experimentado como resultado de nuestras decisiones”.

Según el texto estos galardones no se crearon con la intención de enterrar la carrera de nadie. “Es por eso que se creó nuestro Premio Redentor. Todos cometemos errores, incluidos nosotros. Dado que nuestro lema es ‘Own Your Bad’, nos damos cuenta de que nosotros mismos también debemos estar a la altura”.

En la terna Armstrong competía con Bryce Dallas Howard por Jurassic Park: Dominion, Diane Keaton por Mack & Rita, Kaya Scodelario por The King’s Daughter y Alicia Silverstone por The Requin.