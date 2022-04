Los Razzies a lo peor del cine retiran ‘premio’ a Bruce Willis tras diagnóstico de afasia

Los premios Golden Raspberry, también conocidos como los Razzies, que son una versión diferente a los Oscar al reconocer los peores trabajos dentro de la industria cinematográfica de Hollywood, retiraron el ‘premio’ a Bruce Willis después de que su familia diera a conocer su retiro de la actuación tras un diagnóstico de afasia.

Este trastorno del lenguaje -causado por un derrame o tumor cerebral, una lesión o una enfermedad- conlleva problemas cognitivos como el hablar con claridad, entender una conversación, o escribir.

¿Cuál fue el premio de Bruce Willis en los Razzies?

En la reciente edición 42° de los Razzies, que tuvo lugar el pasado 15 de marzo, Willis estuvo nominado gracias a ocho de sus actuaciones, por lo que los organizadores decidieron crear una categoría nombrada en su honor como ‘peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021′.

Finalmente, el proyecto ganador fue Cosmic Sin, dirigido por Edward John Drake, en donde Willis comparte créditos con C.J. Perry, Adelaide Kane, Frank Grillo, Lochlyn Munro, Costas Mandylor, Johnny Messner y Eva De Dominici.

“Después de mucho pensar y considerar, los Razzies han tomado la decisión de rescindir el premio Razzie otorgado a Bruce Willis debido a su diagnóstico recientemente revelado. Si la condición médica de alguien es un factor en su toma de decisiones y/o su desempeño, reconocemos que no es apropiado darle un Razzie. La categoría nunca tuvo la intención de ser una parte continua de los Razzies. Por lo tanto, no se repetirá”, expresaron sus cofundadores John Wilson y Mo Murphy, por medio de un comunicado vía Page Six.

Recientemente, algunos de los directores que trabajaron en los últimos años al lado de Bruce Willis argumentaron que fueron testigos de sus problemas para recordar las líneas en los rodajes, por lo que incluso utilizó un dispositivo auditivo ‘chícharo’.

También aprovecharon para deslindar a la actriz Shelley Duvall del galardón por El Resplandor al considerar que su trabajo estuvo mermado por el trato que el director Stanley Kubrick le dio durante la producción.