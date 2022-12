¿Bad Bunny dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX? Esto sabemos

Este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, más de una ‘inocente palomita’ cayó en la broma de la confirmación de un concierto gratuito de Bad Bunny en el Zócalo de la Ciudad de México; sin embargo, el ‘Conejo Malo’ anda en su natal Puerto Rico, pero ¿qué tan posible es en realidad que se presente sin costo en la Ciudad de México?

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la década, además de convertirse en el más escuchado en plataformas como Spotify a nivel mundial, también fue el cantante con la gira más taquillera.

Desde la cuenta de Twitter de BadBunnyTour, se reportó que gracias a su World’s Hottest Tour, en la que se presentó por diversos estadios en países como Chile, Paraguay, Argentina, Panamá, San Salvador, Colombia, Guatemala y México, reunió 435.2 millones de dólares en 2022, lo que marca un récord histórico.

Claudia Sheinbaum pide concierto gratis a Bad Bunny

El artista puertorriqueño cerró su gira en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en un caótico fin de semana donde decenas de fans se quedaron con las ganas de asistir a la presentación ante errores de lectura de los boletos de Ticketmaster, entradas falsas, clonadas y de reventa a precios tan extremos como 500 mil pesos.

Después de ello, una joven de 15 años llamó vía telefónica a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para solicitarle que el cantante Bad Bunny tocara en el Zócalo capitalino, a lo cual Claudia Sheinbaum respondió que ya lo había contactado: “Ya lo buscamos, ya le dijimos que venga, pero no tiene días”, explicó.

AMLO le ofrece una tirolesa a Bad Bunny

El pasado 14 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó públicamente a Bad Bunny ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo:

“Pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él”, comentó en su conferencia matutina.

El mandatario agregó que de esa manera entrarían todos los jóvenes que no tuvieron posibilidad de hacerlo y se reivindicaría tras el caos de los conciertos, “sé que él es un joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial”.

“Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro no tan espectaculares porque estuve viendo como salió ahí en el Azteca volando en una palmera pero eso si no se puede acá pero una tirolesa, esa sí se la podemos poner”, agregó.

Varios asistentes no pudieron entrar al show de Bad Bunny en CDMX. (Cuartoscuro)

Sheinbaum habla de nuevo con productores de Bad Bunny

Al día siguiente, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que autoridades capitalinas estaban platicando directamente con los productores del artista para una presentación en el Zócalo:

“Ahora se está contactando directamente a los productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny y poder apoyar esta solicitud que hace el Presidente de la República, para poder tener ya sea un concierto en el Zócalo o en Reforma”, detalló.

Además, reiteró que anteriormente había hablado con sus agentes, pero le respondieron que no tenía nuevos espacios y sus fechas estaban llenas:

“La primera vez que vino yo pedí a quien organiza el evento que si no había algunas fechas en donde él viniera a México y el siguiente día pudiera presentarse en el Zócalo o en un espacio público para un concierto gratuito, en aquél momento me dijeron que las fechas estaban llenas”.

Bad Bunny regresa a Puerto Rico

Al terminar su segundo concierto en la CDMX, Bad Bunny fue a un ‘after party’ a un antro, donde cantó algunos de sus éxitos para un reducido grupo de invitados y se mostró ansioso de regresar a su país natal:

“Siempre me la paso cabrón en México, cuando les dije que no me quería ir fue verdad y mentira: fue verdad porque no me quisiera ir, me encantaría quedarme un rato más; fue mentira porque también quiero irme pa’ casa ya, a Puerto Rico a pasarla cabrón”, agregó esa noche.

Además, este 27 de diciembre sorprendió a sus fans puertorriqueños al dar un concierto gratuito en el techo de una gasolinería.

Bad Bunny y Arcángel dieron un concierto en una gasolinera en Puerto Rico. (Foto: Tik Tok / @cortegaro / @badbunnycdmx)

Bad Bunny planea descansar en 2023

A pocos días de que termine el 2022 no se ha concretado un concierto del ‘Conejo Malo’ en la Ciudad de México.

Hace unos días anunció en una entrevista con Billboard que ya tiene planes para este año que se aproxima:

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros... Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí”. También comentó que “se va para estudio, se graba, pero nada de presión”.

Aunque no hay planes de conciertos a la vista, se ha mantenido activo en la producción musical, hace unos días lanzó una canción llamada Gato de Noche, en colaboración con Ñengo Flow.