Concierto de Los Ángeles Azules en CDMX: Todos los detalles para recibir Año Nuevo con cumbia

‘Suelta el listón de tu pelo’ para dar la bienvenida al 2023 con un concierto de Los Ángeles Azules en la Ciudad de México.

A finales de noviembre, el gobierno de la CDMX dio a conocer la fecha del esperado concierto de Los Ángeles Azules, agrupación “de Iztapalapa para el mundo” que se presentará sin costo de entrada para celebrar el Año Nuevo.

Según había comentado la mandataria capitalina, este espectáculo estaba pendiente, pues originalmente se planeado para diciembre de 2021, pero fue cancelado por el incremento en casos de COVID-19 y era uno de los pendientes de un programa de ‘conciertos gratuitos’ en la metrópoli, los cuales incluyeron a agrupaciones como Grupo Firme, Silvio Rodríguez, la Maldita Vecindad y Joan Manuel Serrat.

¿Dónde y a qué hora es el concierto de Los Ángeles Azules?

La cita esta vez no es en el Zócalo capitalino, sede usual de diversos conciertos, sino en el Ángel de la Independencia, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El concierto inicia a las 21:30 horas el próximo 31 de diciembre, como invitada, estará la agrupación Elidian para tocar algunos de sus éxitos.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que en la avenida Paseo de Reforma y en las zonas aledañas habrá pantallas para que el espectáculo tenga mayor alcance:

“El 31 (de diciembre), los Ángeles Azules en Reforma en el Ángel de la Independencia, va a haber pantallas en distintos lugares de Reforma. Lo hicimos en 2018 y 2019, vino la pandemia y ya no lo pudimos realizar y ahora recuperamos esto que a lo mejor se hace una tradición”, dijo este martes luego de dar un recorrido en las instalaciones del Centro Cultural Indígena.

Recomendaciones para el concierto de Los Ángeles Azules en CDMX

Para que no te ‘agarren en curva’, te recordamos que el concierto de Los Ángeles Azules no tendrá costo de entrada para los asistentes, así que no accedas a comprar ningún tipo de entradas, ya que podría tratarse de una estafa.

No olvides tener algunas previsiones sobre el transporte y el clima:

Llegar con tiempo de anticipación para asegurar tu lugar, al ser un evento sin costo de entrada es posible que haya aglomeraciones, pero en Reforma habrá pantallas para ver el show con más comodidad.

Al ser un evento que ocurrirá en un día festivo es posible que hayan rutas de transporte que no estén funcionando como habitualmente lo hacen.

Lleva ropa y calzado cómodos, pues estarás varias horas de pie antes y durante el evento.

Actualmente la Ciudad de México se encuentra atravesando una temporada de temperaturas bajas, por lo que es recomendable que llegues al concierto con ropa cómoda y abrigadora.

Trata de no llevar bultos grandes ni pesados y evita ingresar al concierto con objetos punzocortantes, láser, aerosoles, objeto de vidrio, bebidas alcohólicas y pirotecnia.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) espera que una nueva masa de aire frío baje las temperaturas antes de las fiestas de Fin de Año. Asimismo el sitio especializado Meteored prevé que haya una sensación térmica de 17 grados. Te recomendamos estar al pendiente de cualquier cambio en el pronóstico del clima que pueda ocurrir el mismo día del concierto.

El concierto de Los Ángeles Azules se celebrará en Paseo de la Reforma. (Foto: Twitter / @CulturaCiudadMx)