‘Estas decisiones nunca son fáciles’: Netflix despedirá a mil empleados por problemas de crecimiento

Netflix recortará el 6 por ciento de su plantilla global, lo que equivale a unos mil puestos de trabajo, debido a la desaceleración del crecimiento de la compañía de streaming.

La mayor parte de los recortes se producirán en los equipos de producto, tecnología, legal y recursos humanos, según escribieron los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos en un correo electrónico enviado a los empleados el miércoles, de acuerdo con una copia del memorando revisada por Bloomberg. Un representante de Netflix declinó hacer más comentarios.

“Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera”, escribieron los ejecutivos. El negocio de Netflix es “sólido y está en crecimiento, y seguimos encaminados a cumplir con nuestras previsiones para todo el año”, añadieron.

Los problemas de crecimiento de Netflix

Las acciones de Netflix bajaron menos del 1 por ciento el miércoles por la mañana en Nueva York. Han caído un 25 por ciento este año, en comparación con una ganancia del 13 por ciento para el S&P 500.

A principios de este año, Netflix fracasó en su intento por adquirir Warner Bros. Los inversores interpretaron el intento de comprar el estudio de Hollywood y asegurarse su catálogo de personajes e historias ya consolidadas como una señal de debilidad subyacente.

Wall Street ha perdido confianza en las acciones ante la creciente preocupación por el crecimiento y el debilitamiento de la captación de suscriptores.

Los analistas también han expresado su preocupación por la falta de nuevos éxitos de taquilla en Netflix, lo que podría estar mermando la capacidad del servicio de streaming para retener a los espectadores.

La interacción creció solo un 2 por ciento en el último período, y la compañía recibió la menor cantidad de premios Emmy en una década.

Netflix pelea por la atención de sus suscriptores

Netflix ha estado buscando maneras de incentivar a sus 325 millones de suscriptores a pasar más tiempo en la plataforma y atraer más ingresos publicitarios, ante la desaceleración de su crecimiento.

Mientras lucha por mantener a los espectadores enganchados a las series más allá de su primera temporada, Netflix se ha expandido al ámbito de los deportes y eventos en directo, los podcasts en vídeo y la programación de algunos de los creadores más importantes de YouTube, intensificando así la competencia con el servicio de streaming propiedad de Google por el talento y la audiencia.

En la reciente conferencia Bloomberg Screentime, Sarandos reconoció que Netflix no estaba creciendo tan rápido como él quería y dijo: “Estamos trabajando para acelerar ese crecimiento”.

En el memorando, los ejecutivos afirmaron que Netflix continuará “invirtiendo de forma decidida en áreas de alto impacto para mejorar nuestro servicio e impulsar aún más el crecimiento y la innovación. Para ello, es necesario tomar decisiones estratégicas en toda la empresa”.

A finales del año pasado, la empresa contaba con unos 16,000 empleados, de los cuales más de la mitad trabajaban en Estados Unidos.