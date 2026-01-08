Mexicana va por el 1.4% de pasajeros de vuelos en 2026

La Aerolínea del Estado Mexicano, que opera con la marca Mexicana en manos del ejército, aspira a tener el 1.4 por ciento de participación del mercado aéreo nacional durante este año, según proyecciones oficiales de la propia paraestatal.

De esta manera, la aerolínea espera duplicar su participación de mercado entre los competidores nacionales, Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico, de la mano de la entrega de nuevas aeronaves que ya se han comenzado a utilizar en rutas nacionales, con mayores frecuencias, pero menor capacidad de asientos.

En ese sentido, Mexicana de Aviación pronostica crecer 106 por ciento en el número de pasajeros atendidos durante este año, por lo que la aerolínea se acercaría a los 800 mil pasajeros transportados, si se cumplen sus proyecciones.

De acuerdo con el director general de la aerolínea, Leobardo Ávila, Mexicana aumentó su eficiencia al transportar una mayor cantidad de pasajeros por vuelo, una situación que ha permitido manejar los costos de operación y trasladarlos a los consumidores finales con tarifas menos costosas.

Mexicana continúa operando rutas ya atendidas por otras aerolíneas, por lo que compite por los pasajeros en mercados ya consolidados, a través de tarifas con menor costo que son ofrecidas gracias al respaldo financiero que tiene la aerolíneas, pues obtiene recursos a través de transferencias del erario.

Los subsidios de la aerolínea no han dejado de ser registrados en las arcas de la aerolínea. En el periodo enero-octubre del año pasado, la empresa perdió 707 millones de pesos.

El esquema financiero que está usando Mexicana para no considerar los recursos como subsidios o transferencias, está basado en un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que le suministra los recursos necesarios para amortizar la inversión por más de 21 mil millones de dólares para la adquisición de su flota.

A través del Fideicomiso de Administración y Pago 108697, el ejército inyectó 2 mil 739 millones de pesos para el pago de la flota de aeronaves Embraer.

En tanto, la aerolínea ha generado solo 297 millones de pesos por concepto de la venta de boletos de avión.

¿Cuáles son los planes de la aerolínea Mexicana?

La expectativa de la aerolínea es que se puedan transportar, hacia 2030, al menos 2.6 millones de pasajeros anuales, un incremento gradual que le permitiría llegar a su meta de pasajeros, pero no al equilibrio financiero.

La proyección de los ingresos de la línea aérea está en línea con la expectativa de mayor flujo de viajeros.

Para este año pretende duplicar sus ingresos, con una meta de poco más de 800 millones de pesos que, sin embargo, no le permitirían hacerse rentable.

Mexicana continuará incrementando las frecuencias aéreas en los mercados ya atendidos, con Tulum, Mérida, Puerto Vallarta, entre otros destinos en donde la competencia es fuerte y en donde el precio y los horarios son un factor clave para ganar mercado.

Se espera que, para finales del 2027, la aerolínea tenga una veintena de aeronaves nuevas con las que pueda ampliar sus vuelos hacia Suramérica, principalmente.