Exportaciones hacia EU rompieron récord en noviembre

Las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos (EU) marcaron un nuevo máximo histórico en noviembre y consolidaron el avance de México como el principal socio comercial de la mayor economía del mundo.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de EU, en noviembre los envíos de México a su principal mercado ascendieron a 44.5 mil millones de dólares, la cifra más alta registrada para un mes similar desde que se tiene registro, con un crecimiento anual de 5.3 por ciento.

Este desempeño permitió a México captar 17.0 por ciento del total de las importaciones, una participación que lo colocó por encima de Canadá y China, que registraron 10.8 y 8.0 por ciento, respectivamente.

Por su parte, en noviembre, México se consolidó también como el principal destino de las exportaciones de EU, al absorber 26.6 mil millones de dólares en bienes, equivalentes a 14.6 por ciento del total exportado por ese país. Con ello, superó nuevamente a Canadá, con 13.9 por ciento, y a China, con apenas 3.8 por ciento, reflejando el peso creciente del mercado mexicano para la industria estadounidense.

En el acumulado de enero a noviembre, las exportaciones mexicanas hacia EU totalizaron 492.5 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y también un máximo histórico. México se mantuvo como el principal proveedor de bienes al mercado estadounidense, con una participación de 15.7 por ciento de las importaciones totales, por encima de Canadá (11.2 por ciento) y China (9.2 por ciento).

Del lado estadounidense, las exportaciones a México también mostraron un desempeño sólido. En los primeros once meses del año, EU vendió a México 309.8 mil millones de dólares, cifra que colocó al país como el segundo mayor destino de las exportaciones estadounidenses, apenas por debajo de Canadá, que registró 310 mil millones de dólares en el mismo periodo.

(Especial)

Acceso preferencial

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, señaló que las cifras a noviembre refuerzan la tendencia que se vio todo el año 2025, la cual responde tanto a la competitividad de las exportaciones mexicanas como al acceso preferencial al mercado estadounidense.

“México es hoy por hoy uno de los países con mayor acceso al mercado estadounidense. Si uno ve el comportamiento de las exportaciones de Europa, por ejemplo, o de Asia, caen de forma importante. Incluso Canadá pierde cierta participación en el mercado estadounidense”, explicó.

El especialista subrayó que, aunque algunos sectores han mostrado retrocesos puntuales, el balance agregado sigue siendo favorable. “México, aunque por ejemplo en automotriz cae un poco, en agricultura también cae un poco, pero en electrónicos, por ejemplo, le va muy bien. En maquinaria eléctrica le va muy bien, en maquinaria industrial le va muy bien”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que este diferencial frente a otras regiones “lo ha llevado a ser por mucho el primer proveedor de EU” y anticipó que esta dinámica permitirá cerrar 2025 con “un crecimiento pequeño, pero positivo”.

Por su parte, Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex, apuntó que las cifras de noviembre conservan un panorama favorable, al consolidarse como el principal proveedor de mercancías de EU, con una participación sólida en su acumulado del 15.7 por ciento en sus importaciones totales, así como su segundo mayor comprador.

Este desempeño, explicó, se asocia al menor intercambio entre EU y China, país que “perdió 4.3 puntos porcentuales de participación en las importaciones totales de EU frente al mismo periodo de 2024”.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, advirtió sobre un foco de riesgo para México en el contexto de la revisión del T-MEC. “China sigue siendo el país con el que EU tienen mayor déficit comercial con 189 mil millones de dólares en el acumulado del año hasta noviembre, pero le sigue muy de cerca México con 182 mil millones de dólares”, señaló.

De mantenerse la tendencia en diciembre, agregó, “México se perfila para haber cerrado el año como el país con el que EU tuvo el mayor déficit comercial”, una situación que podría tensar la relación bilateral.