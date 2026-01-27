Baja desempleo, repuntan  niveles de informalidad en 2025

El número de trabajadores en condición de informalidad aumentó en un millón 162 mil en el año, a 32 millones 989 mil.

La población desocupada en México bajó al cierre del año pasado, pero se registró un repunte en los ocupados en condición de informalidad, lo que revela un deterioro del mercado laboral que resulta preocupante, señalaron analistas.

La tasa de desocupación en diciembre fue de 2.39, desde el 2.66 por ciento del mes previo, y para un cierre de año fue la tasa más baja por lo menos desde 2005, de acuerdo con los registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Con estas cifras, el número de desocupados sumó un millón 478 mil al cierre del año pasado, mil menos que en 2024.

En tanto, la tasa de informalidad se ubicó en 54.6 por ciento, por arriba del 53.7 por ciento reportado un año antes. El número de trabajadores en condición de informalidad aumentó en un millón 162 mil en el año, a 32 millones 989 mil.

De hecho, este aumento explica el incremento en el número total de ocupados en el país, de un millón 58 mil en el año, a 60 millones 379 mil.

Por el contrario, el número de trabajadores formales bajó en 104 mil, a 27 millones 390 mil.

Para Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, llama la atención que la base sea el sector informal, el cual conlleva una serie de características menos competitivas para los trabajadores y que reflejan las condiciones del mercado actual.

“Es preocupante el tema sobre un mercado laboral que se deteriora más por calidad que por cantidad, es decir, con estabilidad en la ocupación total, pero con mayor peso relativo de empleos informales y sin un alza sostenida en la productividad’’, indicó.

Asimismo, subrayó dos cuestiones importantes que en buena medida han generado el crecimiento registrado de las cifras de ocupación. “Primero, una demanda interna que, aunque moderada, se mantuvo resiliente, apoyada por el crecimiento de los salarios reales hacia el cierre de 2025’’.

En segundo término, agregó que la absorción de mano de obra en actividades de servicios, particularmente actividades de comercio y servicios personales, que suelen ajustarse más rápido que la industria, empujó al desempeño de las cifras observadas.

De acuerdo con Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, los resultados muestran señales de una moderación gradual del mercado laboral hacia el cierre de año, pero que sin duda se mantiene endeble.

“Esto refleja un entorno económico débil o con tendencias de estancamiento que limitan la generación de empleo formal en sectores productivos, con alta informalidad y falta de dinamismo del empleo formal, así como el crecimiento de la ocupación que se concentró en el empleo informal, la cual carece de seguridad social y beneficios laborales’’, añadió.

Resaltó que esto sugiere que los empleadores formales enfrentan restricciones para contratar o prefieren esquemas informales, debido a costos laborales percibidos como altos, así como la incertidumbre económica y la baja productividad en algunos sectores.

Añadió que, dentro de otros factores, están también las políticas laborales e institucionales, es decir, las reformas recientes dirigidas a reconocer derechos a trabajadores en plataformas digitales que han afectado la forma en que se reportan algunos empleos y crearon una transición importante en la formalización de estos trabajadores.

Expectativas

De cara a 2026, los especialistas señalaron que diversos factores podrían limitar la generación de empleo en el país.

Para Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, aunque existe una probabilidad de mayor crecimiento económico por el Mundial de Futbol, hay puntos a considerar que incidirán probablemente en contra del empleo.

“El estancamiento económico continuará siendo un catalizador importante, así como los costos laborales crecientes, que serán puntos desfavorables para el desempeño del empleo’’, dijo.

Dentro del lado positivo, apuntó que, además del Mundial, están las exportaciones, las cuales estima que continuarán al alza, sobre todo las que tienen que ver con el segmento de equipo de cómputo.

Para Andres Abadia, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics, la recuperación que proyecta para el empleo será moderada, a través de varios factores a destacar, entre los que se encuentran una reducción modesta de las tasas de interés durante 2026 y, cierta estabilización de la demanda externa.

No obstante, advirtió que la incertidumbre en la inversión continuará limitando también una recuperación más significativa.