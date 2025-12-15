Programa de Empleo Temporal benefició a familias de todo Aguascalientes en 2025

El Programa de Empleo Temporal contempla tres modalidades de participación: supervisores, encargados y ayudantes. (Foto: Gobierno de Aguascalientes)

Más de 8 mil 500 familias de todo Aguascalientes se han beneficiado este año con el Programa de Empleo Temporal, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso).

A través de esta iniciativa, las personas participan en proyectos que fortalecen sus comunidades y reciben un apoyo económico por sus labores.

Para la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, estos programas son fundamentales, ya que buscan mejorar el entorno, fortalecer el tejido social y fomentar la colaboración comunitaria.

El Programa de Empleo Temporal contempla tres modalidades de participación: supervisores, quienes coordinan equipos y actividades; responsables, encargados de organizar y dar seguimiento a tareas específicas, y ayudantes, que realizan labores directas como limpieza, jardinería, pintura y otras actividades.

Este esfuerzo, vigente durante todo el año, tiene como finalidad que más personas se integren y contribuyan al desarrollo de su comunidad y colonia. Busca facilitar la participación ciudadana en la mejora del entorno y reforzar la atención en zonas que requieren apoyo constante.

Para más información sobre este programa, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensiones 4262 y 4237, con un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.