Aguascalientes se consolida como destino turístico gracias a su clima de seguridad

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó en el municipio de Rincón de Romos la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde se hizo un análisis de los resultados que se tienen del Plan de Seguridad y Justicia ‘Blindaje Aguascalientes’ y se establecieron algunas acciones para reforzar las estrategias que se desarrollan actualmente en todo el territorio estatal.

Durante el encuentro, la gobernadora hizo un reconocimiento a las y los integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y policías municipales, así como de las fiscalías federal y estatal, por su compromiso para preservar la seguridad en Aguascalientes, un esfuerzo que ha sido fundamental para consolidar al estado como un destino turístico confiable y cada vez más visitado.

“Gracias al trabajo conjunto y coordinado entre los tres niveles de gobierno, estamos avanzando en materia de seguridad; agradezco y reconozco su labor en estos últimos días en los que hemos tenido muchas actividades que han generado una gran afluencia de visitantes en todo el estado y tenemos un saldo blanco; no hay que bajar la guardia, al contrario, sigamos redoblando esfuerzos”, les dijo Tere Jiménez.

En la reunión, que se celebró en el Museo de Historia Cultural, también estuvieron presentes, Erick Muro Sánchez, presidente municipal de Rincón de Romos; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la XIV Zona Militar; Oscar Lindoro Celos Moreno, teniente coronel de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Luis Ángel Durón Cuevas, director de Seguridad Pública de Rincón de Romos; Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes.